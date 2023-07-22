Финансовый управляющий сына челябинского экс-губернатора затребовал данные счетов его родственников

23 июля 2023 в 00:45 Размер текста - 17 +

Управляющий пытается найти переводы родным Бориса Дубровского за пять лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского Финансовый управляющий сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, Александра, Павел Стешенцев затребовал через суд сведения о счетах его родных. Как указано в картотеке арбитражного суда региона, речь идет о матери Александра Дубровского Вере, бывшей жене Ирине и его несовершеннолетнем сыне. Ходатайства поданы в рамках банкротства Александра Дубровского. «Финансовый управляющий Стешенцев Павел Сергеевич обратился в арбитражный суд с заявлением, в котором просит истребовать выписки по расчетным счетам, принадлежащим Дубровской Вере Геннадьевне за период с 18.10.2018 по дату изготовления ответа на запрос. От Стешенцева поступило заявление истребовать из «выписки по расчетным счетам, принадлежащим Дубровской Ирине Викторовне за период с 18.10.2018 по дату изготовления ответа на запрос. Заявления подлежит рассмотрению в судебном заседании. Назначить заседание по рассмотрению заявлений на 19 сентября», — говорится в документах. Стешенцев также просит раскрыть данные по счетам внука экс-губернатора. В ходатайствах указан список банков. Финансовый управляющий пытается выяснить, какие суммы были перечислены за последние пять лет на счета родных Александра Дубровского. Тех средств, что имеется у сына экс-губернатора, не хватает для того, чтобы полностью расплатиться по долгам. Общая сумма долгов Александра Дубровского превысила 274 млн рублей. Однако суд, исходя из тех средств, что имеются у сына экс-губернатора, назначил выплатить только 222 млн рублей. Кредиторы требуют пересмотреть план реструктуризации. По их ходатайству арбитраж уже наложил арест на коттедж и участок Ирины Дубровской, а также на Porsche Carrera, принадлежащий дочери экс-губернатора Бориса Дубровского Анне. Как считают кредиторы, это имущество надо вернуть Александру Дубровскому для включения в конкурсную массу. Суд признал банкротом сына экс-губернатора в январе 2022 года. Перед этим Дубровский-младший сам направил в суд заявление о признании себя финансово несостоятельным. Представители Дубровских от общения со СМИ отказываются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Финансовый управляющий сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, Александра, Павел Стешенцев затребовал через суд сведения о счетах его родных. Как указано в картотеке арбитражного суда региона, речь идет о матери Александра Дубровского Вере, бывшей жене Ирине и его несовершеннолетнем сыне. Ходатайства поданы в рамках банкротства Александра Дубровского. «Финансовый управляющий Стешенцев Павел Сергеевич обратился в арбитражный суд с заявлением, в котором просит истребовать выписки по расчетным счетам, принадлежащим Дубровской Вере Геннадьевне за период с 18.10.2018 по дату изготовления ответа на запрос. От Стешенцева поступило заявление истребовать из «выписки по расчетным счетам, принадлежащим Дубровской Ирине Викторовне за период с 18.10.2018 по дату изготовления ответа на запрос. Заявления подлежит рассмотрению в судебном заседании. Назначить заседание по рассмотрению заявлений на 19 сентября», — говорится в документах. Стешенцев также просит раскрыть данные по счетам внука экс-губернатора. В ходатайствах указан список банков. Финансовый управляющий пытается выяснить, какие суммы были перечислены за последние пять лет на счета родных Александра Дубровского. Тех средств, что имеется у сына экс-губернатора, не хватает для того, чтобы полностью расплатиться по долгам. Общая сумма долгов Александра Дубровского превысила 274 млн рублей. Однако суд, исходя из тех средств, что имеются у сына экс-губернатора, назначил выплатить только 222 млн рублей. Кредиторы требуют пересмотреть план реструктуризации. По их ходатайству арбитраж уже наложил арест на коттедж и участок Ирины Дубровской, а также на Porsche Carrera, принадлежащий дочери экс-губернатора Бориса Дубровского Анне. Как считают кредиторы, это имущество надо вернуть Александру Дубровскому для включения в конкурсную массу. Суд признал банкротом сына экс-губернатора в январе 2022 года. Перед этим Дубровский-младший сам направил в суд заявление о признании себя финансово несостоятельным. Представители Дубровских от общения со СМИ отказываются.