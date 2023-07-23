Сенатор Пушков: США и Украина несут равную ответственность за смерть военкора Журавлева

США и Украина несут одинаковую ответственность за гибель от кассетных боеприпасов военкора РИА Новости Ростислава Журавлева из Екатеринбурга. По словам пермского члена Совета Федерации Алексея Пушкова, журналист был убит военной машиной США.
«Вашингтон и Киев несут равную ответственность за гибель Ростислава Журавлева. Применение кассетных боеприпасов, как и снарядов с обеденным ураном, является военным преступлением. Ростислав убит военной машиной США — это неоспоримый факт», — написал Пушков в telegram-канале.
Пушков также выразил соболезнования родным военкора Журавлева. «Он доблестно погиб в борьбе за правду», — отметил сенатор.
Ростислав Журавлев погиб 22 июля в зоне спецоперации от кассетных снарядов. Журавлев работал в нескольких свердловских СМИ, включая URA.RU. В 2021 году он пришел в РИА Новости. После начала спецоперации на Украине он отправился на фронт в качестве военкора.
Журавлева похоронят в Екатеринбурге. Об этом попросила его мама. Последний раз она общалась с сыном 19 июля, за три дня до гибели.
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