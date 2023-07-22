СК возбудил дело после гибели 4 человек из-за прорыва кипятка в ТЦ

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Уголовное дело возбуждено СК по статье 238 УК РФ Фото:

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту гибели четырех человек после прорыва воды в ТЦ в Москве. Об этом сообщает само ведомство.

«[Уголовное дело возбуждено] по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сообщает СК в своем telegram-канале. Уточняется, что криминалисты оценивают место происшествия. По словам очевидцев, сигнализация в ТЦ не сработала.

Ранее стало известно, что 70 человек ошпарило горячей водой из-за прорыва трубы в ТЦ «Времена года» в Москве. Труба прорвалась в супермаркете, горячий пар поднимался по вентиляции. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил гибель четырех человек. Также сообщалось, что человек застрял в вестибюле ТЦ.

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Следственный комитет России завел уголовное дело по факту гибели четырех человек после прорыва воды в ТЦ в Москве. Об этом сообщает само ведомство. «[Уголовное дело возбуждено] по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сообщает СК в своем telegram-канале. Уточняется, что криминалисты оценивают место происшествия. По словам очевидцев, сигнализация в ТЦ не сработала. Ранее стало известно, что 70 человек ошпарило горячей водой из-за прорыва трубы в ТЦ «Времена года» в Москве. Труба прорвалась в супермаркете, горячий пар поднимался по вентиляции. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил гибель четырех человек. Также сообщалось, что человек застрял в вестибюле ТЦ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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