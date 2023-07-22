Четыре женщины погибли в кипятке в ТЦ Москвы: главное к этому часу

Из ТЦ госпитализированы девять человек
Днем 22 июля в торговом центре «Времена года» в Москве произошел прорыв трубы с горячей водой. Четыре сотрудницы магазина «Глобус Гурмэ» погибли в кипятке. URA.RU приводит главную информацию о ЧП.
- По данным на 15:37 по мск, ранены два человека. Еще около 20 человек было заблокировано в помещении.
- Мужчина застрял в вестибюле ТЦ. Он кричал и просил о помощи, однако спасатели не могли подобраться к нему из-за горячего пара.
- Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил гибель четырех человек. Спасатели продолжали работать на месте происшествия.
- Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по указанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, в ТЦ не сработала сигнализация.
- В кипятке погибли четыре сотрудницы магазина «Глобус Гурмэ». Прокуратура Москвы поделилась кадрами с места происшествия.
- Спасательные работы были завершены в 18:47 по мск. Об этом сообщают экстренные службы. Госпитализированы девять человек.
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