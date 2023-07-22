Четыре женщины погибли в кипятке в ТЦ Москвы: главное к этому часу

Погибшие в кипятке женщины работали в магазине «Глобус Гурмэ»
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Из ТЦ госпитализированы девять человек Фото:

Днем 22 июля в торговом центре «Времена года» в Москве произошел прорыв трубы с горячей водой. Четыре сотрудницы магазина «Глобус Гурмэ» погибли в кипятке. URA.RU приводит главную информацию о ЧП.

  • По данным на 15:37 по мск, ранены два человека. Еще около 20 человек было заблокировано в помещении.
  • Мужчина застрял в вестибюле ТЦ. Он кричал и просил о помощи, однако спасатели не могли подобраться к нему из-за горячего пара.
  • Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил гибель четырех человек. Спасатели продолжали работать на месте происшествия.
  • Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по указанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, в ТЦ не сработала сигнализация.
  • В кипятке погибли четыре сотрудницы магазина «Глобус Гурмэ». Прокуратура Москвы поделилась кадрами с места происшествия.
  • Спасательные работы были завершены в 18:47 по мск. Об этом сообщают экстренные службы. Госпитализированы девять человек.

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Днем 22 июля в торговом центре «Времена года» в Москве произошел прорыв трубы с горячей водой. Четыре сотрудницы магазина «Глобус Гурмэ» погибли в кипятке. URA.RU приводит главную информацию о ЧП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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