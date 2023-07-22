Четыре женщины погибли в кипятке в ТЦ Москвы: главное к этому часу

Погибшие в кипятке женщины работали в магазине «Глобус Гурмэ»

22 июля 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

Из ТЦ госпитализированы девять человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Днем 22 июля в торговом центре «Времена года» в Москве произошел прорыв трубы с горячей водой. Четыре сотрудницы магазина «Глобус Гурмэ» погибли в кипятке. URA.RU приводит главную информацию о ЧП. По данным на 15:37 по мск, ранены два человека. Еще около 20 человек было заблокировано в помещении.

Мужчина застрял в вестибюле ТЦ. Он кричал и просил о помощи, однако спасатели не могли подобраться к нему из-за горячего пара.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил гибель четырех человек. Спасатели продолжали работать на месте происшествия.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по указанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, в ТЦ не сработала сигнализация.

В кипятке погибли четыре сотрудницы магазина «Глобус Гурмэ». Прокуратура Москвы поделилась кадрами с места происшествия.

Спасательные работы были завершены в 18:47 по мск. Об этом сообщают экстренные службы. Госпитализированы девять человек.

Днем 22 июля в торговом центре «Времена года» в Москве произошел прорыв трубы с горячей водой. Четыре сотрудницы магазина «Глобус Гурмэ» погибли в кипятке. URA.RU приводит главную информацию о ЧП.