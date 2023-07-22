Появились кадры из ТЦ в Москве, где в кипятке погибли женщины. Фото, видео

22 июля 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работает прокурора Фото: Московец Илья © URA.RU Прокуратура Москвы выставила фотографии с места происшествия, где в ТЦ «Времена года» в кипятке погибли сотрудницы магазина «Глобус Гурмэ». Кадры представители ведомства выставили в социальные сети. «Прокуроры продолжают работу на месте происшествия. На кадрах представлено место гибели людей в ТЦ Москвы», — пишет ведомство в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что следственный комитет России завел уголовное дело по факту гибели четырех человек после прорыва воды в ТЦ в Москве. По словам очевидцев, сигнализация в ТЦ не сработала.

Прокуратура Москвы выставила фотографии с места происшествия, где в ТЦ «Времена года» в кипятке погибли сотрудницы магазина «Глобус Гурмэ». Кадры представители ведомства выставили в социальные сети. «Прокуроры продолжают работу на месте происшествия. На кадрах представлено место гибели людей в ТЦ Москвы», — пишет ведомство в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что следственный комитет России завел уголовное дело по факту гибели четырех человек после прорыва воды в ТЦ в Москве. По словам очевидцев, сигнализация в ТЦ не сработала.