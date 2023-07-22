На месте происшествия работает прокурора
Прокуратура Москвы выставила фотографии с места происшествия, где в ТЦ «Времена года» в кипятке погибли сотрудницы магазина «Глобус Гурмэ». Кадры представители ведомства выставили в социальные сети.
«Прокуроры продолжают работу на месте происшествия. На кадрах представлено место гибели людей в ТЦ Москвы», —
Ранее URA.RU писало, что следственный комитет России завел уголовное дело по факту гибели четырех человек после прорыва воды в ТЦ в Москве. По словам очевидцев, сигнализация в ТЦ не сработала.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.