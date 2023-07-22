Появились кадры из ТЦ в Москве, где в кипятке погибли женщины. Фото, видео

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Приезд генерального прокурора РФ Игоря Краснова в прокуратуру Свердловской области. Екатеринбург, лента ограждения, оцепление, сотрудник дпс
На месте происшествия работает прокурора Фото:

Прокуратура Москвы выставила фотографии с места происшествия, где в ТЦ «Времена года» в кипятке погибли сотрудницы магазина «Глобус Гурмэ». Кадры представители ведомства выставили в социальные сети.

«Прокуроры продолжают работу на месте происшествия. На кадрах представлено место гибели людей в ТЦ Москвы», — пишет ведомство в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что следственный комитет России завел уголовное дело по факту гибели четырех человек после прорыва воды в ТЦ в Москве. По словам очевидцев, сигнализация в ТЦ не сработала.

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Прокуратура Москвы выставила фотографии с места происшествия, где в ТЦ «Времена года» в кипятке погибли сотрудницы магазина «Глобус Гурмэ». Кадры представители ведомства выставили в социальные сети. «Прокуроры продолжают работу на месте происшествия. На кадрах представлено место гибели людей в ТЦ Москвы», — пишет ведомство в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что следственный комитет России завел уголовное дело по факту гибели четырех человек после прорыва воды в ТЦ в Москве. По словам очевидцев, сигнализация в ТЦ не сработала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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