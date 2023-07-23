В Польше анонсировали появление саперного батальона между Белоруссией и Россией

Министр обороны Польши Блащак: в городе Августов скоро будет создан саперный батальон

24 июля 2023 в 05:57 Размер текста - 17 +

саперный батальон будет размещен в городе Августов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Министерство обороны Польши планирует создать саперный батальон, который будет размещен в городе Августов между Белоруссией и Калининградской областью РФ. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. «В Августове скоро будет создан саперный батальон. Это еще одна военная часть, которую мы строим с нуля, и, уверяю вас, не последняя», — заявил Блащак. Информацию он опубликовал в Twitter. Ранее Польша перебросила свои войска к границе Беларуси. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что это связано с возможной операцией против РБ. Президент Польши Анджей Дуда сообщил о планах НАТО по переброске в страну ста тысяч военных альянса в случае нападения.

Министерство обороны Польши планирует создать саперный батальон, который будет размещен в городе Августов между Белоруссией и Калининградской областью РФ. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. «В Августове скоро будет создан саперный батальон. Это еще одна военная часть, которую мы строим с нуля, и, уверяю вас, не последняя», — заявил Блащак. Информацию он опубликовал в Twitter. Ранее Польша перебросила свои войска к границе Беларуси. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что это связано с возможной операцией против РБ. Президент Польши Анджей Дуда сообщил о планах НАТО по переброске в страну ста тысяч военных альянса в случае нападения.