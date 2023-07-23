23 июля 2023

В Польше анонсировали появление саперного батальона между Белоруссией и Россией

Министр обороны Польши Блащак: в городе Августов скоро будет создан саперный батальон
© Служба новостей «URA.RU»
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саперный батальон будет размещен в городе Августов Фото:

Министерство обороны Польши планирует создать саперный батальон, который будет размещен в городе Августов между Белоруссией и Калининградской областью РФ. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«В Августове скоро будет создан саперный батальон. Это еще одна военная часть, которую мы строим с нуля, и, уверяю вас, не последняя», — заявил Блащак. Информацию он опубликовал в Twitter.

Ранее Польша перебросила свои войска к границе Беларуси. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что это связано с возможной операцией против РБ. Президент Польши Анджей Дуда сообщил о планах НАТО по переброске в страну ста тысяч военных альянса в случае нападения.

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Министерство обороны Польши планирует создать саперный батальон, который будет размещен в городе Августов между Белоруссией и Калининградской областью РФ. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. «В Августове скоро будет создан саперный батальон. Это еще одна военная часть, которую мы строим с нуля, и, уверяю вас, не последняя», — заявил Блащак. Информацию он опубликовал в Twitter. Ранее Польша перебросила свои войска к границе Беларуси. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что это связано с возможной операцией против РБ. Президент Польши Анджей Дуда сообщил о планах НАТО по переброске в страну ста тысяч военных альянса в случае нападения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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