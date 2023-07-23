Налоговики выставили счет компании, сломавшей карьеру челябинскому экс-губернатору

Налоговики потребовали включить в реестр требований к «Южуралмосту» 17,7 млн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Межрайонная инспекция ФНС России № 17 по Челябинской области (МИФНС) потребовала включить в реестр требований кредиторов задолженность АО «Южуралмост», сломавшего карьеру экс-губернатора Бориса Дубровского. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, сумма претензий составила порядка 17,7 млн рублей.

«Суд рассмотрел вопрос о принятии к производству требования инспекции ФНС РФ о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 17,67 рублей. Предъявляется в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) АО «Южуралмост», — отмечено в определении суда.

Заявление кредитора суд принял. До 21 августа от конкурсного управляющего «Южуралмоста» ждут отзыва на требования.

Признать «Южуралмост» банкротом компания «Урал-Сервис-Групп» потребовала в феврале. Решение суд принял в мае, полный текст был опубликован 5 июня. Кредитор заявил о включении в реестр требований 75,3 млн рублей. Должник не уплатил эту сумму по договору о транспортных услугах с предоставлением спецтехники.

Должность губернатора Дубровский досрочно покинул весной 2019 года. Отставка проходила на фоне обвинений со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о картельном сговоре, участником которого был «Южуралмост». По мнению представителей ФАС, заключенные антиконкурентные соглашения на 2,4 млрд рублей помогли компании заработать увеличенную прибыль на дорожных работах.