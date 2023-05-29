Компанию, сломавшую карьеру челябинскому экс-губернатору, признали банкротом

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом «Южуралмост»

30 мая 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Сломавшая карьеру Бориса Дубровского компания стала банкротом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом компанию «Южуралмост», сломавшую карьеру экс-губернатора региона Бориса Дубровского. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «Признать должника банкротом. Открыть конкурсное производство», — говорится в документах суда. Конкурсное производство открыли сроком на шесть месяцев. Дату окончания определили на 29 ноября. Конкурсным управляющим, согласно решению суда, стал Алексей Кононов. Он входит в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих «Южный Урал». Заявление о банкротстве было подано ООО «Урал-Сервис-Групп» («УСГ») зимой. В феврале об этом сообщил «Федресурс». При этом по иску челябинского отделения фонда соцстрахования РФ, предприятию предъявили уплату долга в 22 млн рублей. Также по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на «Южуралмост» был наложен штраф в сумме 454 млн рублей. Со своего поста Дубровский ушел в марте 2019 года. Отставка была досрочной. Она проходила на фоне обвинений со стороны ФАС в картельном сговоре. Специалисты ведомства предположили тогда, что антиконкурентные соглашения на 2,4 млрд рублей позволили «Южуралмосту» зарабатывать увеличенную прибыль на дорожных подрядах в регионе.

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом компанию «Южуралмост», сломавшую карьеру экс-губернатора региона Бориса Дубровского. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «Признать должника банкротом. Открыть конкурсное производство», — говорится в документах суда. Конкурсное производство открыли сроком на шесть месяцев. Дату окончания определили на 29 ноября. Конкурсным управляющим, согласно решению суда, стал Алексей Кононов. Он входит в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих «Южный Урал». Заявление о банкротстве было подано ООО «Урал-Сервис-Групп» («УСГ») зимой. В феврале об этом сообщил «Федресурс». При этом по иску челябинского отделения фонда соцстрахования РФ, предприятию предъявили уплату долга в 22 млн рублей. Также по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на «Южуралмост» был наложен штраф в сумме 454 млн рублей. Со своего поста Дубровский ушел в марте 2019 года. Отставка была досрочной. Она проходила на фоне обвинений со стороны ФАС в картельном сговоре. Специалисты ведомства предположили тогда, что антиконкурентные соглашения на 2,4 млрд рублей позволили «Южуралмосту» зарабатывать увеличенную прибыль на дорожных подрядах в регионе.