29 мая 2023

Компанию, сломавшую карьеру челябинскому экс-губернатору, признали банкротом

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом «Южуралмост»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в УрФО. Курган, портрет, дубровский борис
Сломавшая карьеру Бориса Дубровского компания стала банкротом Фото:

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом компанию «Южуралмост», сломавшую карьеру экс-губернатора региона Бориса Дубровского. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Признать должника банкротом. Открыть конкурсное производство», — говорится в документах суда.

Конкурсное производство открыли сроком на шесть месяцев. Дату окончания определили на 29 ноября. Конкурсным управляющим, согласно решению суда, стал Алексей Кононов. Он входит в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих «Южный Урал».

Заявление о банкротстве было подано ООО «Урал-Сервис-Групп» («УСГ») зимой. В феврале об этом сообщил «Федресурс». При этом по иску челябинского отделения фонда соцстрахования РФ, предприятию предъявили уплату долга в 22 млн рублей. Также по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на «Южуралмост» был наложен штраф в сумме 454 млн рублей.

Со своего поста Дубровский ушел в марте 2019 года. Отставка была досрочной. Она проходила на фоне обвинений со стороны ФАС в картельном сговоре. Специалисты ведомства предположили тогда, что антиконкурентные соглашения на 2,4 млрд рублей позволили «Южуралмосту» зарабатывать увеличенную прибыль на дорожных подрядах в регионе.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом компанию «Южуралмост», сломавшую карьеру экс-губернатора региона Бориса Дубровского. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «Признать должника банкротом. Открыть конкурсное производство», — говорится в документах суда. Конкурсное производство открыли сроком на шесть месяцев. Дату окончания определили на 29 ноября. Конкурсным управляющим, согласно решению суда, стал Алексей Кононов. Он входит в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих «Южный Урал». Заявление о банкротстве было подано ООО «Урал-Сервис-Групп» («УСГ») зимой. В феврале об этом сообщил «Федресурс». При этом по иску челябинского отделения фонда соцстрахования РФ, предприятию предъявили уплату долга в 22 млн рублей. Также по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на «Южуралмост» был наложен штраф в сумме 454 млн рублей. Со своего поста Дубровский ушел в марте 2019 года. Отставка была досрочной. Она проходила на фоне обвинений со стороны ФАС в картельном сговоре. Специалисты ведомства предположили тогда, что антиконкурентные соглашения на 2,4 млрд рублей позволили «Южуралмосту» зарабатывать увеличенную прибыль на дорожных подрядах в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...