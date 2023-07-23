23 июля 2023
22 июля 2023

Мэр Тюмени Кухарук улетел во Владивосток

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие пешеходной улицы. Тюмень , кухарук руслан, мэр тюмени
Руслан Кухарук принимает участие во Всероссийском форуме малых городов Фото:

Мэр Тюмени Руслан Кухарук 24 июля работает во Владивостоке на Всероссийском форуме малых городов. Об этом градоначальник сообщил в своем telegram-канале.

«В качестве сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления принимаю участие во Всероссийском форуме малых городов и исторических поселений „Малые города: опора большой страны“, который проходит во Владивостоке. Насколько объекты благоустройства влияют на повседневную жизнь муниципалитетов, какие изменения они привносят? Эти и другие вопросы мы обсудили с коллегами», — написал Кухарук.

Мэр Тюмени добавил, что на форуме также работают министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Главным событием мероприятия станет подведение итогов VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Тюмени Руслан Кухарук 24 июля работает во Владивостоке на Всероссийском форуме малых городов. Об этом градоначальник сообщил в своем telegram-канале. «В качестве сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления принимаю участие во Всероссийском форуме малых городов и исторических поселений „Малые города: опора большой страны“, который проходит во Владивостоке. Насколько объекты благоустройства влияют на повседневную жизнь муниципалитетов, какие изменения они привносят? Эти и другие вопросы мы обсудили с коллегами», — написал Кухарук. Мэр Тюмени добавил, что на форуме также работают министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Главным событием мероприятия станет подведение итогов VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...