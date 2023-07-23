Мэр Тюмени Кухарук улетел во Владивосток

Руслан Кухарук принимает участие во Всероссийском форуме малых городов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мэр Тюмени Руслан Кухарук 24 июля работает во Владивостоке на Всероссийском форуме малых городов. Об этом градоначальник сообщил в своем telegram-канале.

«В качестве сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления принимаю участие во Всероссийском форуме малых городов и исторических поселений „Малые города: опора большой страны“, который проходит во Владивостоке. Насколько объекты благоустройства влияют на повседневную жизнь муниципалитетов, какие изменения они привносят? Эти и другие вопросы мы обсудили с коллегами», — написал Кухарук.

Мэр Тюмени добавил, что на форуме также работают министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Главным событием мероприятия станет подведение итогов VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.