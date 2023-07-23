Мэр из ЯНАО передал матери орден погибшего в зоне СВО бойца. Фото

24 июля 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Андрей Кугаевский передал орден погибшего Сергея Худи его матери Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащего из Ямальского района Сергея Худи, погибшего при выполнении задач спецоперации, посмертно наградили орденом Мужества. Награду передал матери героя мэр района Андрей Кугаевский. «Сергей Худи посмертно награжден орденом Мужества за проявленные отвагу и самоотверженность. Сегодня заслуженную награду передал его матери», — написал в своем telegram-канале Андрей Кугаевский. Сергей принял решение заключить контракт с Министерством обороны в феврале этого года. Ямалец служил снайпером в батальоне «Призрак». Кугаевский выразил соболезнования родным погибшего, которые воспитали настоящего героя. О гибели Сергея Худи сообщили в районной администрации 21 июля. Земляки простились с героем на следующий день. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик, впоследствии вошедших в состав РФ. Андрей Кугаевский передал орден Мужества семье погибшего Сергея Худи Фото: telegram-канал Андрея Кугаевского — https://t.me/c/1515679566/5695

Военнослужащего из Ямальского района Сергея Худи, погибшего при выполнении задач спецоперации, посмертно наградили орденом Мужества. Награду передал матери героя мэр района Андрей Кугаевский. «Сергей Худи посмертно награжден орденом Мужества за проявленные отвагу и самоотверженность. Сегодня заслуженную награду передал его матери», — написал в своем telegram-канале Андрей Кугаевский. Сергей принял решение заключить контракт с Министерством обороны в феврале этого года. Ямалец служил снайпером в батальоне «Призрак». Кугаевский выразил соболезнования родным погибшего, которые воспитали настоящего героя. О гибели Сергея Худи сообщили в районной администрации 21 июля. Земляки простились с героем на следующий день. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик, впоследствии вошедших в состав РФ.