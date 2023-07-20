20 июля 2023

В ЯНАО простятся с бойцом, погибшим в зоне проведения СВО

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Возложение цветов к памятнику Дзержинского. Курган, гвоздики, возложение цветов
Сергей Худи погиб при исполнении воинского долга Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Яр-Сале (ЯНАО) похоронят Сергея Худи, погибшего при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает официальный паблик администрации Ямальского района в соцсети «ВКонтакте» «Мой Ямальский район».

«Младший сержант Сергей Худи погиб при выполнении воинского долга. Прощание с военным состоится в субботу в 13:00 на ненецком кладбище, напротив гаражного кооператива (410 км)», — указано в сообщении администрации Ямальского района.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. Которые впоследствии, в результате референдума, вошли в состав Российской Федерации

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В Яр-Сале (ЯНАО) похоронят Сергея Худи, погибшего при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает официальный паблик администрации Ямальского района в соцсети «ВКонтакте» «Мой Ямальский район». «Младший сержант Сергей Худи погиб при выполнении воинского долга. Прощание с военным состоится в субботу в 13:00 на ненецком кладбище, напротив гаражного кооператива (410 км)», — указано в сообщении администрации Ямальского района. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. Которые впоследствии, в результате референдума, вошли в состав Российской Федерации
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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