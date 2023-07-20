В ЯНАО простятся с бойцом, погибшим в зоне проведения СВО

Сергей Худи погиб при исполнении воинского долга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Яр-Сале (ЯНАО) похоронят Сергея Худи, погибшего при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает официальный паблик администрации Ямальского района в соцсети «ВКонтакте» «Мой Ямальский район».

«Младший сержант Сергей Худи погиб при выполнении воинского долга. Прощание с военным состоится в субботу в 13:00 на ненецком кладбище, напротив гаражного кооператива (410 км)», — указано в сообщении администрации Ямальского района.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. Которые впоследствии, в результате референдума, вошли в состав Российской Федерации