Военный дипломат Бартош: НАТО не вмешается при нападении Польши на Белоруссию

25 июля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Польские власти готовят саперный батальон у границ Белоруссии Фото: NIDS/NATO Multimedia Library НАТО не вмешается, если Польша решится напасть на Белоруссию. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош. «Я думаю, если поляки нарушат границу и вторгнутся в пределы Белоруссии, то НАТО вмешиваться не будет. Если белорусско-российская группировка начнет преследовать поляков на их территории, то там будет видно. У поляков очевидная мания величия. Они совершенно нетрезво оценивают свою значимость и свою роль в мировой политике. Эта роль очень невысокая. Тем не менее они пытаются кусаться, показывать свой гонор. В конце концов они нарвутся», — сказал Александр Бартош. Военный эксперт подчеркнул, что на саммите НАТО в Вильнюсе было озвучено, что страны, которые захотят вступить в конфликт, не найдут поддержки в альянсе. «Если у поляков не хватит ума воздержаться от этих глупых затей, то могут и полезть. Они полезут в западную Белоруссию, западную Украину. Президент РФ Владимир Путин сказал, что нападение на Белоруссию — это нападение на Россию со всеми вытекающими последствиями. Если поляки хотят нападать на ядерную державу, посмотрим, чем это для них закончится», — заключил дипломат. Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что в планах Варшавы есть создание саперного батальона, который будет размещен в городе Августов между Белоруссией и Калининградской областью РФ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЧВК «Вагнер» начала напрягать белорусские власти, так как бойцы хотят уничтожить западную военную технику в Польше. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

НАТО не вмешается, если Польша решится напасть на Белоруссию. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош. «Я думаю, если поляки нарушат границу и вторгнутся в пределы Белоруссии, то НАТО вмешиваться не будет. Если белорусско-российская группировка начнет преследовать поляков на их территории, то там будет видно. У поляков очевидная мания величия. Они совершенно нетрезво оценивают свою значимость и свою роль в мировой политике. Эта роль очень невысокая. Тем не менее они пытаются кусаться, показывать свой гонор. В конце концов они нарвутся», — сказал Александр Бартош. Военный эксперт подчеркнул, что на саммите НАТО в Вильнюсе было озвучено, что страны, которые захотят вступить в конфликт, не найдут поддержки в альянсе. «Если у поляков не хватит ума воздержаться от этих глупых затей, то могут и полезть. Они полезут в западную Белоруссию, западную Украину. Президент РФ Владимир Путин сказал, что нападение на Белоруссию — это нападение на Россию со всеми вытекающими последствиями. Если поляки хотят нападать на ядерную державу, посмотрим, чем это для них закончится», — заключил дипломат. Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что в планах Варшавы есть создание саперного батальона, который будет размещен в городе Августов между Белоруссией и Калининградской областью РФ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЧВК «Вагнер» начала напрягать белорусские власти, так как бойцы хотят уничтожить западную военную технику в Польше.