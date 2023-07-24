Telegram признал фейковым канал, который ведут от имени Суровикина

24 июля 2023 в 20:38 Размер текста - 17 +

Telegram признал фейковым канал, публикующий информацию якобы от лица Сергея Суровикина Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Администрация мессенджера Telegram официально признала канал «Суровикин в Telegram» фейковым. Там публиковалась недостоверная информация от лица заместителя командующего Объединенной группировки войск (ОГВ), главнокомандующего ВКС, генерала армии Сергея Суровикина. Источники URA.RU сообщили, что признание канала фейковым удалось добиться семье Суровикина, которая связалась с администрацией Telegram. До этого инсайдер агентства в Минобороны РФ отмечал, что у генерала нет ни каналов в Telegram, ни аккаунтов в соцсетях. Такую же информацию озвучивал и заместитель Суровикина Андрей Юдин. При этом telegram-канал продолжает публиковать фейковые рекламные посты ради накрутки подписчиков от имени генерала. Так, в одном из них говорится, что Сергей Суровикин продолжает выполнять свои обязанности в качестве главнокомандующего в ходе спецоперации. Однако достоверных новостей о самом Суровикине и его местонахождении на данный момент нет. Некоторые анонимные telegram-каналы утверждают, что он в отпуске. Но бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России) опровергает эту версию. В качестве доказательств он приводит тот факт, что генерал не поздравил своих жену и дочь с днем рождения 3 и 10 июля соответственно. Пример постов с фейкового аккаунта «Суровикин в Telegram» Скрин: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация мессенджера Telegram официально признала канал «Суровикин в Telegram» фейковым. Там публиковалась недостоверная информация от лица заместителя командующего Объединенной группировки войск (ОГВ), главнокомандующего ВКС, генерала армии Сергея Суровикина. Источники URA.RU сообщили, что признание канала фейковым удалось добиться семье Суровикина, которая связалась с администрацией Telegram. До этого инсайдер агентства в Минобороны РФ отмечал, что у генерала нет ни каналов в Telegram, ни аккаунтов в соцсетях. Такую же информацию озвучивал и заместитель Суровикина Андрей Юдин. При этом telegram-канал продолжает публиковать фейковые рекламные посты ради накрутки подписчиков от имени генерала. Так, в одном из них говорится, что Сергей Суровикин продолжает выполнять свои обязанности в качестве главнокомандующего в ходе спецоперации. Однако достоверных новостей о самом Суровикине и его местонахождении на данный момент нет. Некоторые анонимные telegram-каналы утверждают, что он в отпуске. Но бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России) опровергает эту версию. В качестве доказательств он приводит тот факт, что генерал не поздравил своих жену и дочь с днем рождения 3 и 10 июля соответственно.