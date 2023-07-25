Российский рядовой, участвующий в боевых действиях в районе Времевского выступа, смог нейтрализовать более десятка украинских националистов. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов.
«Рядовой Березин, находясь в составе подразделения на оборонительном рубеже, сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка националистов», — передает слова Чехова РИА Новости. Он добавил, благодаря его профессионализму и самоотверженности, атака противника была отражена, и российские войска смогли сохранить свои позиции.
Ранее группировка «Восток» российских сил уничтожила взвод бойцов ВСУ на южнодонецком направлении. Также была уничтожена группа ВСУ в районе северо-западнее Старомайорского. Танковый экипаж пресек пять атак и нейтрализовал западную технику на Времевском выступе.
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