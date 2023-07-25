Российский военный уничтожил более десяти солдат ВСУ в одиночку

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Успешные действия военного ВС РФ остановили атаку ВСУ, заявил Олег Чехов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский рядовой, участвующий в боевых действиях в районе Времевского выступа, смог нейтрализовать более десятка украинских националистов. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов.

«Рядовой Березин, находясь в составе подразделения на оборонительном рубеже, сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка националистов», — передает слова Чехова РИА Новости. Он добавил, благодаря его профессионализму и самоотверженности, атака противника была отражена, и российские войска смогли сохранить свои позиции.

Ранее группировка «Восток» российских сил уничтожила взвод бойцов ВСУ на южнодонецком направлении. Также была уничтожена группа ВСУ в районе северо-западнее Старомайорского. Танковый экипаж пресек пять атак и нейтрализовал западную технику на Времевском выступе.

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Российский рядовой, участвующий в боевых действиях в районе Времевского выступа, смог нейтрализовать более десятка украинских националистов. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов. «Рядовой Березин, находясь в составе подразделения на оборонительном рубеже, сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка националистов», — передает слова Чехова РИА Новости. Он добавил, благодаря его профессионализму и самоотверженности, атака противника была отражена, и российские войска смогли сохранить свои позиции. Ранее группировка «Восток» российских сил уничтожила взвод бойцов ВСУ на южнодонецком направлении. Также была уничтожена группа ВСУ в районе северо-западнее Старомайорского. Танковый экипаж пресек пять атак и нейтрализовал западную технику на Времевском выступе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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