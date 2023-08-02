02 августа 2023

Курганский боец рассказал о сослуживце, который в одиночку отбивался от штурма ВСУ. Видео

Участник СВО из Кургана: наш штурмовик в одиночку сражался с двумя отрядами националистов
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Сослуживец бойца из Кургана в одиночку отражал штурм ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский военнослужащий рассказал о том, как его сослуживец в одиночку отбивался от двух отрядов ВСУ и чудом остался живым после многочисленных ранений. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил штурмовик из Кургана, участвовавший в боевых действиях в зоне спецоперации.

«Мой сослуживец попал под штурм двух отрядов ВСУ. Их было где-то более 10 человек и два БТР с пулеметами. В течение нескольких минут наш боец в одиночку отбивался от врага. Несколько человек ранил, нескольких убил. Затем его расстреляли, но он чудом выжил и спустя 12 часов пришел в сознание, после чего ночью сбежал из-под носа ВСУ», — рассказал курганский военнослужащий. Позже пришла помощь и все противники были уничтожены, уточнил боец.

По словам курганца, его сослуживец родом из Таджикистана. На родине «за наемничество» ему грозит лишение свободы, однако штурмовика это не пугает, поскольку он живет в России и хочет стоять на ее защите.

Ранее URA.RU писало о 18-летнем добровольце, который в одиночку отбивался от врагов на фронте. Молодой боец отражал атаки ВСУ до прихода подкрепления, не сдав ни одной позиции. Сослуживец парня — штурмовик из Кургана — рассказывал, что командиры были шокированы его поступком. Также сообщалось, что курганский разведчик спасал людей в Донбассе под обстрелами снайперов и артиллерии.

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Курганский военнослужащий рассказал о том, как его сослуживец в одиночку отбивался от двух отрядов ВСУ и чудом остался живым после многочисленных ранений. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил штурмовик из Кургана, участвовавший в боевых действиях в зоне спецоперации. «Мой сослуживец попал под штурм двух отрядов ВСУ. Их было где-то более 10 человек и два БТР с пулеметами. В течение нескольких минут наш боец в одиночку отбивался от врага. Несколько человек ранил, нескольких убил. Затем его расстреляли, но он чудом выжил и спустя 12 часов пришел в сознание, после чего ночью сбежал из-под носа ВСУ», — рассказал курганский военнослужащий. Позже пришла помощь и все противники были уничтожены, уточнил боец. По словам курганца, его сослуживец родом из Таджикистана. На родине «за наемничество» ему грозит лишение свободы, однако штурмовика это не пугает, поскольку он живет в России и хочет стоять на ее защите. Ранее URA.RU писало о 18-летнем добровольце, который в одиночку отбивался от врагов на фронте. Молодой боец отражал атаки ВСУ до прихода подкрепления, не сдав ни одной позиции. Сослуживец парня — штурмовик из Кургана — рассказывал, что командиры были шокированы его поступком. Также сообщалось, что курганский разведчик спасал людей в Донбассе под обстрелами снайперов и артиллерии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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