09 февраля 2023
08 февраля 2023

Курганский боец рассказал о сослуживце, который в одиночку отбивался от врагов

Штурмовик из Кургана: 18-летний доброволец в одиночку удержал позиции на фронте
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский штурмовик рассказал о том, как его сослуживец в одиночку удерживал позиции на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Восемнадцатилетний доброволец в зоне СВО в одиночку отбился от противника и удержал позиции до прихода подкрепления. О подвиге своего сослуживца корреспонденту URA.RU рассказал штурмовик из Кургана, который также находится в зоне боевых действий в Донбассе.

«В одном из штурмов одна наша группа потеряла несколько человек, оставался только 18-летний доброволец. Несмотря на свой молодой возраст, он отражал атаки ВСУ до прихода подкрепления. В одиночку удерживал позиции, но не сдал их. Потом прибыло подкрепление из двух рот и вывели нашего парня. Командиры были шокированы его самоотверженным поступком», — рассказал боец. Военнослужащий отметил, что противника было сложно обнаружить, поэтому все удары ВСУ были неожиданными.

Ранее URA.RU писало, что курганский штурмовик показал, как выглядит бой из окопа. Также сообщалось, что разведчик из Кургана эвакуировал людей во время обстрелов снайперов и артиллерии. Еще один боец из Донбасса рассказывал, как он вывозил бабушку из-под обстрелов в Харьковской области.

О начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что главной задачей ВС РФ является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.

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Восемнадцатилетний доброволец в зоне СВО в одиночку отбился от противника и удержал позиции до прихода подкрепления. О подвиге своего сослуживца корреспонденту URA.RU рассказал штурмовик из Кургана, который также находится в зоне боевых действий в Донбассе. «В одном из штурмов одна наша группа потеряла несколько человек, оставался только 18-летний доброволец. Несмотря на свой молодой возраст, он отражал атаки ВСУ до прихода подкрепления. В одиночку удерживал позиции, но не сдал их. Потом прибыло подкрепление из двух рот и вывели нашего парня. Командиры были шокированы его самоотверженным поступком», — рассказал боец. Военнослужащий отметил, что противника было сложно обнаружить, поэтому все удары ВСУ были неожиданными. Ранее URA.RU писало, что курганский штурмовик показал, как выглядит бой из окопа. Также сообщалось, что разведчик из Кургана эвакуировал людей во время обстрелов снайперов и артиллерии. Еще один боец из Донбасса рассказывал, как он вывозил бабушку из-под обстрелов в Харьковской области. О начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что главной задачей ВС РФ является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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