Для замгубернатора проживание в гостинице обходится в 16 тысяч рублей в месяц Фото: Размик Закарян © URA.RU

Один из замов губернатора Курганской области, проживающий в правительственной гостинице «Зауралье», платит за номер в разы меньше, чем он стоит на самом деле. Об этом URA.RU сообщил источники, связанные с региональными властями, объяснив, что остальную сумму компенсируют из бюджета.

«За себя и родственников, проживающих в номерах люкс, чиновник платит 16000 рублей в месяц. В эту сумму входит не только стандартное обслуживание номеров, но, в том числе, и услуги прачечной, глажки белья», — рассказали источники. По их данным, содержание гостиницы обходится областному бюджету около 1 млн рублей в месяц.

Источники отмечают, что в месяц даже проживание в одном номере полулюксе обойдется в 105 тысяч рублей в месяц. На разных сайтах по бронированию отелей стоимость проживания в одном номере гостиницы начинается от 2000-3000 рублей за сутки. При этом, на момент написания новости, на этих сайтах указано, что даже на осень в гостинице нет свободных номеров. URA.RU отправило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики. На момент написания новости, ответ не был получен.

Ранее сообщалось, что гостиница «Зауралье» получила категорию «две звезды». Этот статус будет действовать до 25 ноября 2024 года.