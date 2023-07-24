Один из замов губернатора Курганской области, проживающий в правительственной гостинице «Зауралье», платит за номер в разы меньше, чем он стоит на самом деле. Об этом URA.RU сообщил источники, связанные с региональными властями, объяснив, что остальную сумму компенсируют из бюджета.
«За себя и родственников, проживающих в номерах люкс, чиновник платит 16000 рублей в месяц. В эту сумму входит не только стандартное обслуживание номеров, но, в том числе, и услуги прачечной, глажки белья», — рассказали источники. По их данным, содержание гостиницы обходится областному бюджету около 1 млн рублей в месяц.
Источники отмечают, что в месяц даже проживание в одном номере полулюксе обойдется в 105 тысяч рублей в месяц. На разных сайтах по бронированию отелей стоимость проживания в одном номере гостиницы начинается от 2000-3000 рублей за сутки. При этом, на момент написания новости, на этих сайтах указано, что даже на осень в гостинице нет свободных номеров. URA.RU отправило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики. На момент написания новости, ответ не был получен.
Ранее сообщалось, что гостиница «Зауралье» получила категорию «две звезды». Этот статус будет действовать до 25 ноября 2024 года.
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