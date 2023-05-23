В ЯНАО планируют изменить правила получения сертификата для молодоженов

24 мая 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Сейчас сертификат на проверку репродуктивного здоровья получают пары, возраст которых 18-35 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти ЯНАО рассматривают увеличение возраста молодоженов, которые могут воспользоваться сертификатом для проверки репродуктивного здоровья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Сейчас рассматривается увеличение возраста супружеских пар, которым выдаются сертификаты на обследование репродуктивного здоровья», — ответили там. На данный момент такую меру поддержки оказывают молодежным, возраст которых 18-35 лет. Ранее сообщалось, что в округе началась досрочная выдача сертификатов для молодоженов. Документ выдается при регистрации брака. Также источник агентства сообщал, что новая мера поддержки вызвала ажиотаж у жителей региона.

Власти ЯНАО рассматривают увеличение возраста молодоженов, которые могут воспользоваться сертификатом для проверки репродуктивного здоровья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Сейчас рассматривается увеличение возраста супружеских пар, которым выдаются сертификаты на обследование репродуктивного здоровья», — ответили там. На данный момент такую меру поддержки оказывают молодежным, возраст которых 18-35 лет. Ранее сообщалось, что в округе началась досрочная выдача сертификатов для молодоженов. Документ выдается при регистрации брака. Также источник агентства сообщал, что новая мера поддержки вызвала ажиотаж у жителей региона.