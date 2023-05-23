23 мая 2023

В ЯНАО планируют изменить правила получения сертификата для молодоженов

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас сертификат на проверку репродуктивного здоровья получают пары, возраст которых 18-35 лет Фото:

Власти ЯНАО рассматривают увеличение возраста молодоженов, которые могут воспользоваться сертификатом для проверки репродуктивного здоровья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Сейчас рассматривается увеличение возраста супружеских пар, которым выдаются сертификаты на обследование репродуктивного здоровья», — ответили там. На данный момент такую меру поддержки оказывают молодежным, возраст которых 18-35 лет.

Ранее сообщалось, что в округе началась досрочная выдача сертификатов для молодоженов. Документ выдается при регистрации брака. Также источник агентства сообщал, что новая мера поддержки вызвала ажиотаж у жителей региона.

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Власти ЯНАО рассматривают увеличение возраста молодоженов, которые могут воспользоваться сертификатом для проверки репродуктивного здоровья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Сейчас рассматривается увеличение возраста супружеских пар, которым выдаются сертификаты на обследование репродуктивного здоровья», — ответили там. На данный момент такую меру поддержки оказывают молодежным, возраст которых 18-35 лет. Ранее сообщалось, что в округе началась досрочная выдача сертификатов для молодоженов. Документ выдается при регистрации брака. Также источник агентства сообщал, что новая мера поддержки вызвала ажиотаж у жителей региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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