24 июля 2023

Курганские врачи смогут эффективнее лечить смертельно опасную инфекцию

Курганский противотуберкулезный диспансер получил новое оборудование
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, поликлиника, медицина, больница, пациент
Противотуберкулезный диспансер приобрел анализатор микобактерий Фото:

Курганский противотуберкулезный диспансер получил новое оборудование — автоматический анализатор микобактерий туберкулеза. Он позволит повысить качество и эффективность лечения больных, сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

«Курганский областной противотуберкулезный диспансер приобрел бактериологический автоматический анализатор микобактерий туберкулеза на жидких питательных средах BACTEC MGIT 960. Автоматизированная система обнаружения, выделения и тестирования лекарственной чувствительности микобактерий дает возможность врачам сократить сроки диагностики заболевания с трех месяцев до 1-3 недель», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Анализатор позволяет определять чувствительность микобактерии туберкулеза к противотуберкулезным препаратам. Благодаря этому, врачи могут оперативно корректировать курс лечения больных. Средства на покупку анализатора выделены из бюджета региона.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский противотуберкулезный диспансер получил новое оборудование — автоматический анализатор микобактерий туберкулеза. Он позволит повысить качество и эффективность лечения больных, сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «Курганский областной противотуберкулезный диспансер приобрел бактериологический автоматический анализатор микобактерий туберкулеза на жидких питательных средах BACTEC MGIT 960. Автоматизированная система обнаружения, выделения и тестирования лекарственной чувствительности микобактерий дает возможность врачам сократить сроки диагностики заболевания с трех месяцев до 1-3 недель», — говорится в сообщении пресс-службы правительства. Анализатор позволяет определять чувствительность микобактерии туберкулеза к противотуберкулезным препаратам. Благодаря этому, врачи могут оперативно корректировать курс лечения больных. Средства на покупку анализатора выделены из бюджета региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...