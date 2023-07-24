Курганские врачи смогут эффективнее лечить смертельно опасную инфекцию

Курганский противотуберкулезный диспансер получил новое оборудование

25 июля 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Противотуберкулезный диспансер приобрел анализатор микобактерий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский противотуберкулезный диспансер получил новое оборудование — автоматический анализатор микобактерий туберкулеза. Он позволит повысить качество и эффективность лечения больных, сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «Курганский областной противотуберкулезный диспансер приобрел бактериологический автоматический анализатор микобактерий туберкулеза на жидких питательных средах BACTEC MGIT 960. Автоматизированная система обнаружения, выделения и тестирования лекарственной чувствительности микобактерий дает возможность врачам сократить сроки диагностики заболевания с трех месяцев до 1-3 недель», — говорится в сообщении пресс-службы правительства. Анализатор позволяет определять чувствительность микобактерии туберкулеза к противотуберкулезным препаратам. Благодаря этому, врачи могут оперативно корректировать курс лечения больных. Средства на покупку анализатора выделены из бюджета региона.

Курганский противотуберкулезный диспансер получил новое оборудование — автоматический анализатор микобактерий туберкулеза. Он позволит повысить качество и эффективность лечения больных, сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «Курганский областной противотуберкулезный диспансер приобрел бактериологический автоматический анализатор микобактерий туберкулеза на жидких питательных средах BACTEC MGIT 960. Автоматизированная система обнаружения, выделения и тестирования лекарственной чувствительности микобактерий дает возможность врачам сократить сроки диагностики заболевания с трех месяцев до 1-3 недель», — говорится в сообщении пресс-службы правительства. Анализатор позволяет определять чувствительность микобактерии туберкулеза к противотуберкулезным препаратам. Благодаря этому, врачи могут оперативно корректировать курс лечения больных. Средства на покупку анализатора выделены из бюджета региона.