Курганские врачи смогут эффективнее лечить смертельно опасную инфекцию

Курганский противотуберкулезный диспансер получил новое оборудование — автоматический анализатор микобактерий туберкулеза. Он позволит повысить качество и эффективность лечения больных, сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.
«Курганский областной противотуберкулезный диспансер приобрел бактериологический автоматический анализатор микобактерий туберкулеза на жидких питательных средах BACTEC MGIT 960. Автоматизированная система обнаружения, выделения и тестирования лекарственной чувствительности микобактерий дает возможность врачам сократить сроки диагностики заболевания с трех месяцев до 1-3 недель», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Анализатор позволяет определять чувствительность микобактерии туберкулеза к противотуберкулезным препаратам. Благодаря этому, врачи могут оперативно корректировать курс лечения больных. Средства на покупку анализатора выделены из бюджета региона.
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