Бастрыкин посмертно наградил военкора Журавлева, погибшего в зоне СВО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посмертно наградил медалью военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. Военкор погиб в зоне спецоперации после разрыва кассетного боеприпаса.
«Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении ведомственной медалью „Доблесть и отвага“ посмертно военного корреспондента „РИА Новости“ Ростислава Журавлева», — сообщили в СКР. Медаль передадут семье погибшего.
Военный корреспондент Ростислав Журавлев погиб в результате обстрела ВСУ в зоне спецоперации в районе Пятихатки. 18 июля ему исполнилось 34 года. У Журавлева остались жена и двое детей. Церемония прощания с военкором пройдет 28 июля в Екатеринбурге. Военкора похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище города.
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