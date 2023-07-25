Бастрыкин посмертно наградил военкора Журавлева, погибшего в зоне СВО

25 июля 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин посмертно наградил медалью военкора Ростислава Журавлева Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посмертно наградил медалью военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. Военкор погиб в зоне спецоперации после разрыва кассетного боеприпаса. «Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении ведомственной медалью „Доблесть и отвага“ посмертно военного корреспондента „РИА Новости“ Ростислава Журавлева», — сообщили в СКР. Медаль передадут семье погибшего. Военный корреспондент Ростислав Журавлев погиб в результате обстрела ВСУ в зоне спецоперации в районе Пятихатки. 18 июля ему исполнилось 34 года. У Журавлева остались жена и двое детей. Церемония прощания с военкором пройдет 28 июля в Екатеринбурге. Военкора похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище города.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посмертно наградил медалью военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. Военкор погиб в зоне спецоперации после разрыва кассетного боеприпаса. «Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении ведомственной медалью „Доблесть и отвага“ посмертно военного корреспондента „РИА Новости“ Ростислава Журавлева», — сообщили в СКР. Медаль передадут семье погибшего. Военный корреспондент Ростислав Журавлев погиб в результате обстрела ВСУ в зоне спецоперации в районе Пятихатки. 18 июля ему исполнилось 34 года. У Журавлева остались жена и двое детей. Церемония прощания с военкором пройдет 28 июля в Екатеринбурге. Военкора похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище города.