Погибшего в зоне СВО военкора Журавлева похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище

25 июля 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Военкора Ростислава Журавлева похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Погибшего в зоне спецоперации военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева похоронят на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к семье. «Ростислава Журавлева похоронят на Широкореченском кладбище с воинскими почестями. Будет почетный караул, а также салют», — отметил собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, что военкора РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в зоне проведения спецоперации на Украине в результате обстрела ВСУ. Ранее он работал в нескольких свердловских СМИ, в том числе и в URA.RU. У Журавлева остались жена и двое детей. Церемония прощания с Ростиславом пройдет на территории Дома журналиста в Екатеринбурге. Гражданская панихида состоится в 28 июля в 11 утра.

Погибшего в зоне спецоперации военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева похоронят на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к семье. «Ростислава Журавлева похоронят на Широкореченском кладбище с воинскими почестями. Будет почетный караул, а также салют», — отметил собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, что военкора РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в зоне проведения спецоперации на Украине в результате обстрела ВСУ. Ранее он работал в нескольких свердловских СМИ, в том числе и в URA.RU. У Журавлева остались жена и двое детей. Церемония прощания с Ростиславом пройдет на территории Дома журналиста в Екатеринбурге. Гражданская панихида состоится в 28 июля в 11 утра.