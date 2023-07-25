Погибшего в зоне СВО военкора Журавлева похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище

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Ростислав Журавлев. Екатеринбург, журавлев ростислав
Военкора Ростислава Журавлева похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Погибшего в зоне спецоперации военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева похоронят на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к семье.

«Ростислава Журавлева похоронят на Широкореченском кладбище с воинскими почестями. Будет почетный караул, а также салют», — отметил собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что военкора РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в зоне проведения спецоперации на Украине в результате обстрела ВСУ. Ранее он работал в нескольких свердловских СМИ, в том числе и в URA.RU. У Журавлева остались жена и двое детей. Церемония прощания с Ростиславом пройдет на территории Дома журналиста в Екатеринбурге. Гражданская панихида состоится в 28 июля в 11 утра.

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Погибшего в зоне спецоперации военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева похоронят на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к семье. «Ростислава Журавлева похоронят на Широкореченском кладбище с воинскими почестями. Будет почетный караул, а также салют», — отметил собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, что военкора РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в зоне проведения спецоперации на Украине в результате обстрела ВСУ. Ранее он работал в нескольких свердловских СМИ, в том числе и в URA.RU. У Журавлева остались жена и двое детей. Церемония прощания с Ростиславом пройдет на территории Дома журналиста в Екатеринбурге. Гражданская панихида состоится в 28 июля в 11 утра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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