Погибшего в зоне СВО военкора Журавлева похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище

Погибшего в зоне спецоперации военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева похоронят на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к семье.
«Ростислава Журавлева похоронят на Широкореченском кладбище с воинскими почестями. Будет почетный караул, а также салют», — отметил собеседник агентства.
Ранее URA.RU сообщало о том, что военкора РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в зоне проведения спецоперации на Украине в результате обстрела ВСУ. Ранее он работал в нескольких свердловских СМИ, в том числе и в URA.RU. У Журавлева остались жена и двое детей. Церемония прощания с Ростиславом пройдет на территории Дома журналиста в Екатеринбурге. Гражданская панихида состоится в 28 июля в 11 утра.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.