Губернатор Шумков назвал Достоевского единственным писателем, понимающим чиновников

Своими мыслями губернатор Вадим Шумков поделился в telegram-канале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что писатель Федор Достоевский был единственным, кто понимал проблемы отдельных чиновников. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Лишь великий Федор Михайлович понимал крайние тяготы труда отдельных чиновников и депутатов», — объяснил Шумков. В посте он привел отрывок из повести «Записки из мертвого дома», где герой Достоевского отмечает, что самое ужасное наказание для арестантов — заниматься бессмысленной работой, от корой не будет никакого результата.

Ранее Шумков сообщал, что с начала 2020 года в регионе сократили более 7000 чиновников. Тогда губернатор вспомнил фразу советского политика Владимира Ленина: «Лучше меньше, да лучше».