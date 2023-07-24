24 июля 2023

Губернатор Шумков назвал Достоевского единственным писателем, понимающим чиновников

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Форум арматуростроителей России. Курган, шумков вадим
Своими мыслями губернатор Вадим Шумков поделился в telegram-канале Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что писатель Федор Достоевский был единственным, кто понимал проблемы отдельных чиновников. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Лишь великий Федор Михайлович понимал крайние тяготы труда отдельных чиновников и депутатов», — объяснил Шумков. В посте он привел отрывок из повести «Записки из мертвого дома», где герой Достоевского отмечает, что самое ужасное наказание для арестантов — заниматься бессмысленной работой, от корой не будет никакого результата.

Ранее Шумков сообщал, что с начала 2020 года в регионе сократили более 7000 чиновников. Тогда губернатор вспомнил фразу советского политика Владимира Ленина: «Лучше меньше, да лучше».

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что писатель Федор Достоевский был единственным, кто понимал проблемы отдельных чиновников. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Лишь великий Федор Михайлович понимал крайние тяготы труда отдельных чиновников и депутатов», — объяснил Шумков. В посте он привел отрывок из повести «Записки из мертвого дома», где герой Достоевского отмечает, что самое ужасное наказание для арестантов — заниматься бессмысленной работой, от корой не будет никакого результата. Ранее Шумков сообщал, что с начала 2020 года в регионе сократили более 7000 чиновников. Тогда губернатор вспомнил фразу советского политика Владимира Ленина: «Лучше меньше, да лучше».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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