В Кургане простились с первым руководителем налоговой инспекции

Похороны состоялись 25 июля Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Кургане 25 июля прошли похороны первого начальника областной Государственной налоговой инспекции Николая Шитикова. Об этом URA.RU сообщили в УФНС России по Курганской области.

«Ушел из жизни первый начальник Государственной налоговой инспекции по Курганской области Николай Петрович Шитиков. Он руководил налоговыми органами Курганской области 14 лет с момента образования с 06.03.1990 г. по 12.04.2004 г.», — рассказали в ведомстве. Представители УФНС добавили, что попрощаться с Шитиковым пришли около 400 человек.

В УФНС отметили, что Шитиков был авторитетом для коллег, и его заслуженно уважали. «УФНС России по Курганской области выражает глубокое соболезнование родным и близким, всем, кто знал Николая Петровича», — поделились в ведомстве.

Шитиков родился 26 ноября 1946 года в деревне Ячменево Шадринского района Курганской области, а в 1965 году окончил Шадринский финансовый техникум. В 1975 году он окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, получив квалификацию «экономист». Он начинал карьеру в качестве и. о. старшего инспектора госдоходов (налогов) в финансовом отделе Катайского райисполкома Курганской области. После выхода на пенсию с 2007 по 2014 годы Шитиков был консультантом в АО «Кургансемена». Ему было присвоено звание «Заслуженный экономист Российской Федерации», вручена медаль Советского фонда мира и почетные грамоты различных уровней.