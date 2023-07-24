24 июля 2023

В ЯНАО почти на месяц перекроют дорогу к месторождениям

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на промышленное освоение Хохловского месторождения урана. Шумихинский район, туча, лето, плохая погода, дорога, природа
В ЯНАО до 13 августа ограничат движение по автодороге Обская — Паюта Фото:

В ЯНАО из-за ремонта перекроют участок автодороги Обская — Паюта. Ограничение движения запланировано до 13 августа, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«На дороге Обская — Паюта компания „Ямалтрансстрой“ начала дорожные работы. До 13 августа с 15 по 23 километры дороги планируется ограничение движения, вплоть до полного закрытия», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале.

При необходимости, проезд по данному участку возможен. Для согласования проезда следует заранее обратиться в дептранс с заявкой.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО на два дня перекрывали трассу Надым — Салехард. До конца лета ограничения движения на этом участке еще запланированы.

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В ЯНАО из-за ремонта перекроют участок автодороги Обская — Паюта. Ограничение движения запланировано до 13 августа, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «На дороге Обская — Паюта компания „Ямалтрансстрой“ начала дорожные работы. До 13 августа с 15 по 23 километры дороги планируется ограничение движения, вплоть до полного закрытия», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале. При необходимости, проезд по данному участку возможен. Для согласования проезда следует заранее обратиться в дептранс с заявкой. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО на два дня перекрывали трассу Надым — Салехард. До конца лета ограничения движения на этом участке еще запланированы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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