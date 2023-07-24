В ЯНАО почти на месяц перекроют дорогу к месторождениям

25 июля 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

В ЯНАО до 13 августа ограничат движение по автодороге Обская — Паюта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО из-за ремонта перекроют участок автодороги Обская — Паюта. Ограничение движения запланировано до 13 августа, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «На дороге Обская — Паюта компания „Ямалтрансстрой“ начала дорожные работы. До 13 августа с 15 по 23 километры дороги планируется ограничение движения, вплоть до полного закрытия», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале. При необходимости, проезд по данному участку возможен. Для согласования проезда следует заранее обратиться в дептранс с заявкой. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО на два дня перекрывали трассу Надым — Салехард. До конца лета ограничения движения на этом участке еще запланированы.

В ЯНАО из-за ремонта перекроют участок автодороги Обская — Паюта. Ограничение движения запланировано до 13 августа, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «На дороге Обская — Паюта компания „Ямалтрансстрой“ начала дорожные работы. До 13 августа с 15 по 23 километры дороги планируется ограничение движения, вплоть до полного закрытия», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале. При необходимости, проезд по данному участку возможен. Для согласования проезда следует заранее обратиться в дептранс с заявкой. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО на два дня перекрывали трассу Надым — Салехард. До конца лета ограничения движения на этом участке еще запланированы.