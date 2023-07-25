Инстасамка показала, какую машину ей подарили за 30 миллионов рублей. Фото

Инстасамка: муж подарил мне автомобиль за 30 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Салон «Мерседес-Бенц» в УралАвтоХаус. Екатеринбург, автосалон, мерседес бенц, mercedes-benz
Инстасамке подарили премиальную иномарку из Германии Фото:

Уроженка Тобольска (Тюменская область) Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Instasamka, показала автомобиль, который она получила в подарок от ее мужа. Фотографиями машины за 30 миллионов рублей она поделилась в своих соцсетях.

«Олег только что подарил мне машину за 30.000.000 рублей», — написала Зотеева у себя в telegram-канале. На следующий день она разместила фотографии экстерьера и интерьера автомобиля, которым оказался Mercedes-Benz V-Class в неизвестной комплектации.

Ранее URA.RU сообщало, что в одном из своих влогов Instasamka пообещала поставить себе золотые зубы. По ее словам, врач сделает коронки так, что их можно будет в любой момент поменять на белые импланты.

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Уроженка Тобольска (Тюменская область) Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Instasamka, показала автомобиль, который она получила в подарок от ее мужа. Фотографиями машины за 30 миллионов рублей она поделилась в своих соцсетях. «Олег только что подарил мне машину за 30.000.000 рублей», — написала Зотеева у себя в telegram-канале. На следующий день она разместила фотографии экстерьера и интерьера автомобиля, которым оказался Mercedes-Benz V-Class в неизвестной комплектации. Ранее URA.RU сообщало, что в одном из своих влогов Instasamka пообещала поставить себе золотые зубы. По ее словам, врач сделает коронки так, что их можно будет в любой момент поменять на белые импланты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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