Инстасамка показала, какую машину ей подарили за 30 миллионов рублей. Фото

Инстасамка: муж подарил мне автомобиль за 30 миллионов рублей

25 июля 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Инстасамке подарили премиальную иномарку из Германии Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Уроженка Тобольска (Тюменская область) Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Instasamka, показала автомобиль, который она получила в подарок от ее мужа. Фотографиями машины за 30 миллионов рублей она поделилась в своих соцсетях. «Олег только что подарил мне машину за 30.000.000 рублей», — написала Зотеева у себя в telegram-канале. На следующий день она разместила фотографии экстерьера и интерьера автомобиля, которым оказался Mercedes-Benz V-Class в неизвестной комплектации. Ранее URA.RU сообщало, что в одном из своих влогов Instasamka пообещала поставить себе золотые зубы. По ее словам, врач сделает коронки так, что их можно будет в любой момент поменять на белые импланты. Фото: telegram-канал Инстасамки Фото: telegram-канал Инстасамки

Уроженка Тобольска (Тюменская область) Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Instasamka, показала автомобиль, который она получила в подарок от ее мужа. Фотографиями машины за 30 миллионов рублей она поделилась в своих соцсетях. «Олег только что подарил мне машину за 30.000.000 рублей», — написала Зотеева у себя в telegram-канале. На следующий день она разместила фотографии экстерьера и интерьера автомобиля, которым оказался Mercedes-Benz V-Class в неизвестной комплектации. Ранее URA.RU сообщало, что в одном из своих влогов Instasamka пообещала поставить себе золотые зубы. По ее словам, врач сделает коронки так, что их можно будет в любой момент поменять на белые импланты.