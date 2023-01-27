Топ-менеджеры челябинского экс-губернатора разделят с ним миллиардный долг

Покинувший Россию Борис Дубровский оставил соратникам «в наследство» долги и проблемы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Топ-менеджеров экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского предполагается сделать соответчиками по практически миллиардной задолженности перед ПО «Монтажник». С соответствующим иском обратилась в суд конкурсный управляющий обанкротившегося семейного актива Дубровских, Елена Соломка. Это следует из базы судебных дел.

«В арбитражный суд поступило заявление о привлечении солидарно Дубровского Бориса Александровича и Дубровского Александра Борисовича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника АО „ПО Монтажник“ в сумме 930 млн 513 тысяч рублей. Привлечь Павлюка Алексея Юрьевича, Салееву Наталью Борисовну в качестве соответчиков. Ввиду необходимости их извещения и предоставления дополнительных доказательств, суд откладывает заседание», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Как следует из материалов дела, Салеевой и Павлюку предложено представить суду письменный отзыв на иск с обоснованием своих доводов и доказательств. При этом экс-директору «Монтажника» Павлюку уведомление отправлено через администрацию колонии, где он отбывает срок за мошенничество. На счета замдиректора фирмы Салеевой по требованию управляющего наложен арест.

После покупки Дубровскими в 2018 году компания «Монтажник» строило в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИК. Когда было освоено несколько миллиардов рублей из бюджета области, стройку заморозили — сейчас прорабатывается проект строительства на этом месте общественно-делового центра. Экс-директор фирмы Алексей Павлюк осужден за мошенничество. В сентябре 2020 года «Монтажник» обанкротился, кредиторы взыскивают с фирмы около 2 млрд рублей — из них порядка 1 млрд с самого экс-губернатора и его сына.

Конкурсный управляющий и представители Дубровских не комментируют СМИ обстоятельства, связанные с банкротством «Монтажника». Сам экс-чиновник находится за пределами РФ.