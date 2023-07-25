Ямальская прокуратура наказала судебных приставов за бездействие

Прокуратура Пуровского района (ЯНАО) наказала судебных приставов за то, что они не помогли получить алименты с должника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ведомства.
«Установлено, что судебные приставы-исполнители более трех лет не принимали необходимые действия по взысканию с должника алиментов: не накладывали арест на его имущество, не привлекали к административной ответственности. Бездействие должностных лиц повлекло нарушение прав несовершеннолетних на своевременное получение денежных средств на их содержание», — рассказали в прокуратуре подробности.
Надзорное ведомство обратилось в суд. «Суд согласился с требованиями прокурора и взыскал в пользу детей компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей», — добавили в пресс-службе.
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