Ямальская прокуратура наказала судебных приставов за бездействие

26 июля 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

Судебные приставы не помогли получить алименты с должника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Пуровского района (ЯНАО) наказала судебных приставов за то, что они не помогли получить алименты с должника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ведомства. «Установлено, что судебные приставы-исполнители более трех лет не принимали необходимые действия по взысканию с должника алиментов: не накладывали арест на его имущество, не привлекали к административной ответственности. Бездействие должностных лиц повлекло нарушение прав несовершеннолетних на своевременное получение денежных средств на их содержание», — рассказали в прокуратуре подробности. Надзорное ведомство обратилось в суд. «Суд согласился с требованиями прокурора и взыскал в пользу детей компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей», — добавили в пресс-службе.

Прокуратура Пуровского района (ЯНАО) наказала судебных приставов за то, что они не помогли получить алименты с должника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ведомства. «Установлено, что судебные приставы-исполнители более трех лет не принимали необходимые действия по взысканию с должника алиментов: не накладывали арест на его имущество, не привлекали к административной ответственности. Бездействие должностных лиц повлекло нарушение прав несовершеннолетних на своевременное получение денежных средств на их содержание», — рассказали в прокуратуре подробности. Надзорное ведомство обратилось в суд. «Суд согласился с требованиями прокурора и взыскал в пользу детей компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей», — добавили в пресс-службе.