25 июля 2023
24 июля 2023

Ямальская прокуратура наказала судебных приставов за бездействие

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Курган , приставы, фссп, федеральная служба судебных приставов
Судебные приставы не помогли получить алименты с должника Фото:

Прокуратура Пуровского района (ЯНАО) наказала судебных приставов за то, что они не помогли получить алименты с должника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

«Установлено, что судебные приставы-исполнители более трех лет не принимали необходимые действия по взысканию с должника алиментов: не накладывали арест на его имущество, не привлекали к административной ответственности. Бездействие должностных лиц повлекло нарушение прав несовершеннолетних на своевременное получение денежных средств на их содержание», — рассказали в прокуратуре подробности.

Надзорное ведомство обратилось в суд. «Суд согласился с требованиями прокурора и взыскал в пользу детей компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей», — добавили в пресс-службе.

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Прокуратура Пуровского района (ЯНАО) наказала судебных приставов за то, что они не помогли получить алименты с должника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ведомства. «Установлено, что судебные приставы-исполнители более трех лет не принимали необходимые действия по взысканию с должника алиментов: не накладывали арест на его имущество, не привлекали к административной ответственности. Бездействие должностных лиц повлекло нарушение прав несовершеннолетних на своевременное получение денежных средств на их содержание», — рассказали в прокуратуре подробности. Надзорное ведомство обратилось в суд. «Суд согласился с требованиями прокурора и взыскал в пользу детей компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей», — добавили в пресс-службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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