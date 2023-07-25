Глава Кургана Ситникова не поехала на юбилейную встречу уральских мэров

Мэр Кургана Ситникова примет участие в заседании «Города Урала» в формате ВКС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Кургана Елена Ситникова не приедет на юбилейное заседание объединения глав муниципалитетов УрФО «Города Урала», которое проходит в Челябинске. Она примет участие в мероприятия в формате видеоконференцсвязи. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Кургана.

«Глава города Елена Ситникова лично примет участие в данном мероприятии в формате видеоконференцсвязи», — отметили в администрации. Источники в мэрии полагают, что Ситникова не поехала в Челябинск в связи с тем, что у нее много задач. В частности, надо помогать пострадавшим в весенних пожарах, готовить город к зиме, контролировать ремонт дорог. Сообщать точную причину, по которой мэр не сможет присутствовать лично на юбилее ассоциации, в пресс-службе администрации не стали.

Ранее URA.RU писало, что 30-е юбилейное заседание Ассоциации «Города Урала», организованное мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, пройдет в «Челябинск-Сити». Приехавшие обменяются опытом решения различных вопросов местного самоуправления. Ожидаются выступления представителей из Тюмени, ЯНАО и Челябинска.