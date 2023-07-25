Мэр Екатеринбурга соберет коллег из УрФО на юбилей в Челябинске

Президент Ассоциации «Города Урала», мэр Екатеринбурга Алексей Орлов 26 июля проведет в Челябинске юбилейное заседание объединения глав муниципалитетов УрФО. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии областного центра.
«30-е юбилейное заседание Ассоциации «Города «Урала» начнется в 13:15 в «Челябинск-Сити». Сначала приехавшие главы уральских городов пообщаются с журналистами, а в 14:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов откроет деловую часть мероприятия», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска.
Приехавшие обменяются опытом решения различных вопросов местного самоуправления. От принимающей стороны ожидаются выступления вице-губернатора Виктора Мамина и главы Челябинска Натальи Котовой. Тюмень будет представлять вице-мэр Артем Дяченко, города ЯНАО — замглавы Салехарда, куратор внутренней политики Николай Токарчук.
Также в программу мероприятия входит осмотр городских общественных пространств и объектов инфраструктуры. В частности, рекультивированной городской свалки, набережной и новых скверов Челябинска.
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