Мэр Екатеринбурга соберет коллег из УрФО на юбилей в Челябинске

Алексей Орлов проведет 30-е заседание ассоциации «Города Урала» в Челябинске 26 июля
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Закрытая вечеринка «Ночь музыки» в Синара Центре. Екатеринбург, орлов алексей
Алексея Орлова ждут 26 июля в Челябинске Фото:

Президент Ассоциации «Города Урала», мэр Екатеринбурга Алексей Орлов 26 июля проведет в Челябинске юбилейное заседание объединения глав муниципалитетов УрФО. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии областного центра.

«30-е юбилейное заседание Ассоциации «Города «Урала» начнется в 13:15 в «Челябинск-Сити». Сначала приехавшие главы уральских городов пообщаются с журналистами, а в 14:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов откроет деловую часть мероприятия», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска.

Приехавшие обменяются опытом решения различных вопросов местного самоуправления. От принимающей стороны ожидаются выступления вице-губернатора Виктора Мамина и главы Челябинска Натальи Котовой. Тюмень будет представлять вице-мэр Артем Дяченко, города ЯНАО — замглавы Салехарда, куратор внутренней политики Николай Токарчук.

Также в программу мероприятия входит осмотр городских общественных пространств и объектов инфраструктуры. В частности, рекультивированной городской свалки, набережной и новых скверов Челябинска.

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Президент Ассоциации «Города Урала», мэр Екатеринбурга Алексей Орлов 26 июля проведет в Челябинске юбилейное заседание объединения глав муниципалитетов УрФО. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии областного центра. «30-е юбилейное заседание Ассоциации «Города «Урала» начнется в 13:15 в «Челябинск-Сити». Сначала приехавшие главы уральских городов пообщаются с журналистами, а в 14:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов откроет деловую часть мероприятия», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска. Приехавшие обменяются опытом решения различных вопросов местного самоуправления. От принимающей стороны ожидаются выступления вице-губернатора Виктора Мамина и главы Челябинска Натальи Котовой. Тюмень будет представлять вице-мэр Артем Дяченко, города ЯНАО — замглавы Салехарда, куратор внутренней политики Николай Токарчук. Также в программу мероприятия входит осмотр городских общественных пространств и объектов инфраструктуры. В частности, рекультивированной городской свалки, набережной и новых скверов Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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