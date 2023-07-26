Рогов сообщил о второй волне контрнаступления ВСУ

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ВСУ пытаются прорвать оборону РФ в Запорожской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали вторую волну контрнаступления на территории Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Запорожский фронт — началась вторая волна контрнаступления ВСУ», — подчеркнул Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что украинские военные пытаются прорвать оборону ВС РФ на ореховском направлении.

Военкор Александр Коц предположил, что ВСУ поменяют цель своего наступления и будут нападать на Донбасс. Киев проводит контрнаступление с 4 июня.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали вторую волну контрнаступления на территории Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Запорожский фронт — началась вторая волна контрнаступления ВСУ», — подчеркнул Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что украинские военные пытаются прорвать оборону ВС РФ на ореховском направлении. Военкор Александр Коц предположил, что ВСУ поменяют цель своего наступления и будут нападать на Донбасс. Киев проводит контрнаступление с 4 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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