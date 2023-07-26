Рогов сообщил о второй волне контрнаступления ВСУ

ВСУ пытаются прорвать оборону РФ в Запорожской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали вторую волну контрнаступления на территории Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Запорожский фронт — началась вторая волна контрнаступления ВСУ», — подчеркнул Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что украинские военные пытаются прорвать оборону ВС РФ на ореховском направлении.
Военкор Александр Коц предположил, что ВСУ поменяют цель своего наступления и будут нападать на Донбасс. Киев проводит контрнаступление с 4 июня.
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