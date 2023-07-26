Рогов сообщил о второй волне контрнаступления ВСУ

26 июля 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

ВСУ пытаются прорвать оборону РФ в Запорожской области Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали вторую волну контрнаступления на территории Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Запорожский фронт — началась вторая волна контрнаступления ВСУ», — подчеркнул Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что украинские военные пытаются прорвать оборону ВС РФ на ореховском направлении. Военкор Александр Коц предположил, что ВСУ поменяют цель своего наступления и будут нападать на Донбасс. Киев проводит контрнаступление с 4 июня.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали вторую волну контрнаступления на территории Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Запорожский фронт — началась вторая волна контрнаступления ВСУ», — подчеркнул Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что украинские военные пытаются прорвать оборону ВС РФ на ореховском направлении. Военкор Александр Коц предположил, что ВСУ поменяют цель своего наступления и будут нападать на Донбасс. Киев проводит контрнаступление с 4 июня.