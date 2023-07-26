В Киеве начали демонтаж герба СССР на монументе «Родина-мать». Видео

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Украина, архив. Пермь, украинцы, киев, родина мать
В Киеве демонтируют герб СССР на монументе и вместо него установят тризуб Фото:

В Киеве демонтируют герб СССР на монументе «Родина-мать», чтобы вместо него разместить герб Украины. На работы потратят свыше 16 миллионов долларов.

«В Киеве демонтируют герб СССР. <…> На щите памятника будет изображен тризуб (основной элемент герба Украины — прим. URA.RU)», — передают авторы telegram-канала Zvezdanews. Отмечается, что на все работы будет затрачено 16,5 миллиона долларов.

Монумент «Родина-мать» расположен в Киеве на правом берегу Днепра. Украина взяла курс на русофобию. В украинских городах демонтируются советские монументы. В частности, сообщалось о сносе памятника «Родина мать» во Львовской области. В Раде русофобию называли единственно возможной политикой.

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В Киеве демонтируют герб СССР на монументе «Родина-мать», чтобы вместо него разместить герб Украины. На работы потратят свыше 16 миллионов долларов. «В Киеве демонтируют герб СССР. <…> На щите памятника будет изображен тризуб (основной элемент герба Украины — прим. URA.RU)», — передают авторы telegram-канала Zvezdanews. Отмечается, что на все работы будет затрачено 16,5 миллиона долларов. Монумент «Родина-мать» расположен в Киеве на правом берегу Днепра. Украина взяла курс на русофобию. В украинских городах демонтируются советские монументы. В частности, сообщалось о сносе памятника «Родина мать» во Львовской области. В Раде русофобию называли единственно возможной политикой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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