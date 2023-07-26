В Киеве демонтируют герб СССР на монументе «Родина-мать», чтобы вместо него разместить герб Украины. На работы потратят свыше 16 миллионов долларов.
«В Киеве демонтируют герб СССР. <…> На щите памятника будет изображен тризуб (основной элемент герба Украины — прим. URA.RU)», — передают авторы telegram-канала Zvezdanews. Отмечается, что на все работы будет затрачено 16,5 миллиона долларов.
Монумент «Родина-мать» расположен в Киеве на правом берегу Днепра. Украина взяла курс на русофобию. В украинских городах демонтируются советские монументы. В частности, сообщалось о сносе памятника «Родина мать» во Львовской области. В Раде русофобию называли единственно возможной политикой.
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