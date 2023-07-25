Моор рассказал об уборке урожая в Тюменской области

Предприятия Тюменской области приступили к ранней уборке урожая. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. Первыми в регионе убирают пшеницу и картофель.
«Тюменские сельхозпредприятия приступили к уборке урожая ранних овощей, картофеля и озимых зерновых культур. Первыми в регионе на поля вышла агрофирма „КРиММ“ из Упоровского района. Там уже убрали 500 гектаров озимой пшеницы, урожайность — 19 центнеров с гектара», — написал глава региона.
Моор добавил, что одновременно стартовала уборка картофеля. «Прямо с полей на прилавки скоро начнет поступать свежий урожай капусты, свеклы и различных видов салатов», — добавил губернатор.
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