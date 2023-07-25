25 июля 2023

Моор рассказал об уборке урожая в Тюменской области

В Тюменской области начали убирать урожай
© Служба новостей «URA.RU»
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Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, поле, комбайн, урожай, уборка урожая, зерно
Первыми в регионе убирают пшеницу и картофель Фото:

Предприятия Тюменской области приступили к ранней уборке урожая. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. Первыми в регионе убирают пшеницу и картофель.

«Тюменские сельхозпредприятия приступили к уборке урожая ранних овощей, картофеля и озимых зерновых культур. Первыми в регионе на поля вышла агрофирма „КРиММ“ из Упоровского района. Там уже убрали 500 гектаров озимой пшеницы, урожайность — 19 центнеров с гектара», — написал глава региона.

Моор добавил, что одновременно стартовала уборка картофеля. «Прямо с полей на прилавки скоро начнет поступать свежий урожай капусты, свеклы и различных видов салатов», — добавил губернатор.

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Предприятия Тюменской области приступили к ранней уборке урожая. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. Первыми в регионе убирают пшеницу и картофель. «Тюменские сельхозпредприятия приступили к уборке урожая ранних овощей, картофеля и озимых зерновых культур. Первыми в регионе на поля вышла агрофирма „КРиММ“ из Упоровского района. Там уже убрали 500 гектаров озимой пшеницы, урожайность — 19 центнеров с гектара», — написал глава региона. Моор добавил, что одновременно стартовала уборка картофеля. «Прямо с полей на прилавки скоро начнет поступать свежий урожай капусты, свеклы и различных видов салатов», — добавил губернатор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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