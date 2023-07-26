Мишустин уточнил, как должна измениться сфера туризма в России

Мишустин изменил приоритеты развития туристической отрасли в России

26 июля 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел совещание о развитии туризма в Горно-Алтайске Фото: Георгий Бергал © URA.RU Повышение уровня сервиса на российских курортах становится одним из приоритетов развития туротрасли в России. Речь идет и о улучшении качества услуг, и о подготовке персонала, объяснила итоги совещания по развитию индустрии туризма и гостеприимства, которое провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Горно-Алтайске 26 июля, зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач. «Премьер говорит о необходимости обратить внимание на качество услуг, это связано в первую очередь с обучением персонала. Можно бесконечно строить гостиницы, но параллельно необходимо идти по пути образовательных программ. Весь обслуживающий персонал должны быть специалисты в своем деле. Потому что все нарекания по части внутреннего туризма касаются сервиса. Сервис — это умение принять гостей, правильно обслужить, делать все вовремя», — отметила депутат. Перед началом совещания Михаил Мишустин ознакомился с презентацией проектов развития внутреннего туризма Фото: Георгий Бергал © URA.RU По словам Лобач, если раньше вся индустрия была нацелена на выездной туризм, теперь власти аккумулируют ресурсы для развития курортов внутри страны. «Разработана масса программ и нацпроект для развития внутреннего туризма. Алтай — это уникальный пример: край озер, лесов, чистых рек. Экология на самом высоком уровне. Перед властью стоит задача — увеличить номерной фонд, так как мест размещения не хватает. Поэтому строятся и модульные отели, и глэмпинги. Конечно, должна развиваться и транспортная доступность, инженерная инфраструктура», — подчеркнула Лобач. На совещании в Горно-Алтайске премьер-министр Мишутин призвал ответственные органы и представителей бизнеса обратить особое внимание на качество предоставляемых услуг и безопасность. «То, что касается жизни, безопасности людей, должно быть под особым контролем. Федеральные и региональные власти должны обратить самое серьезное внимание на то, как оказываются туристические услуги в субъектах. Мы должны комплексно подходить к развитию всей туристической отрасли, чтобы вывести качество сервиса в сфере на принципиально новый уровень с учетом потенциального спроса, который существует у наших людей. Также необходимо повысить транспортную доступность, модернизировать гостиничную базу», — сказал премьер. Новость по теме Мишустин оценил перезагрузку промышленности РФ в условиях санкций Глава правительства сообщил, что на реализацию нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» за два года было выделено свыше 100 млрд рублей. Он отметил, что на рост внутреннего потока влияют внешние факторы, но в то же время путешествия по России становятся все более привлекательными. «Очень важно, чтобы создавали места для отдыха с возможностью развития. Чтобы люди, которые приезжают, могли вместе с семьями, с друзьями получить большое количество предложений, связанных с осмотром местных достопримечательностей, возможностями саморазвития, занятиями наукой, новой учебой, с историческими корнями тех мест, куда они приезжают», — подчеркнул Мишустин. Премьер-министр прибыл в Республику Алтай из Улан-Удэ в рамках большого турне по регионам Сибири и Дальнего Востока. Ранее развитие туристической отрасли Крыма вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко обсудил с главой республики Сергеем Аксеновым. Тема развития внутреннего туризма стала центральной на заседании Госсовета с участием президента РФ в сентябре 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Повышение уровня сервиса на российских курортах становится одним из приоритетов развития туротрасли в России. Речь идет и о улучшении качества услуг, и о подготовке персонала, объяснила итоги совещания по развитию индустрии туризма и гостеприимства, которое провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Горно-Алтайске 26 июля, зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач. «Премьер говорит о необходимости обратить внимание на качество услуг, это связано в первую очередь с обучением персонала. Можно бесконечно строить гостиницы, но параллельно необходимо идти по пути образовательных программ. Весь обслуживающий персонал должны быть специалисты в своем деле. Потому что все нарекания по части внутреннего туризма касаются сервиса. Сервис — это умение принять гостей, правильно обслужить, делать все вовремя», — отметила депутат. По словам Лобач, если раньше вся индустрия была нацелена на выездной туризм, теперь власти аккумулируют ресурсы для развития курортов внутри страны. «Разработана масса программ и нацпроект для развития внутреннего туризма. Алтай — это уникальный пример: край озер, лесов, чистых рек. Экология на самом высоком уровне. Перед властью стоит задача — увеличить номерной фонд, так как мест размещения не хватает. Поэтому строятся и модульные отели, и глэмпинги. Конечно, должна развиваться и транспортная доступность, инженерная инфраструктура», — подчеркнула Лобач. На совещании в Горно-Алтайске премьер-министр Мишутин призвал ответственные органы и представителей бизнеса обратить особое внимание на качество предоставляемых услуг и безопасность. «То, что касается жизни, безопасности людей, должно быть под особым контролем. Федеральные и региональные власти должны обратить самое серьезное внимание на то, как оказываются туристические услуги в субъектах. Глава правительства сообщил, что на реализацию нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» за два года было выделено свыше 100 млрд рублей. Он отметил, что на рост внутреннего потока влияют внешние факторы, но в то же время путешествия по России становятся все более привлекательными. «Очень важно, чтобы создавали места для отдыха с возможностью развития. Чтобы люди, которые приезжают, могли вместе с семьями, с друзьями получить большое количество предложений, связанных с осмотром местных достопримечательностей, возможностями саморазвития, занятиями наукой, новой учебой, с историческими корнями тех мест, куда они приезжают», — подчеркнул Мишустин. Премьер-министр прибыл в Республику Алтай из Улан-Удэ в рамках большого турне по регионам Сибири и Дальнего Востока. Ранее развитие туристической отрасли Крыма вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко обсудил с главой республики Сергеем Аксеновым. Тема развития внутреннего туризма стала центральной на заседании Госсовета с участием президента РФ в сентябре 2022 года.