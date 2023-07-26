В Тюмени ищут женщину, не выходившую на связь с мая. Фото

В Тюмени пропала Татьяна Тебетева
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина пропала в Тюмени в мае Фото:

В Тюмени ищут женщину, не выходившую на связь с мая. Информацию об этом разместил в соцсетях поисковый отряд «Белая сова».

«Тебетева Татьяна Петровна, 1984 г. р. С 20 мая не выходит на связь с родственниками. Была одета: не установлено», — говорится в ориентировке поисковиков.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Татьяне Петровне, просят позвонить по телефону 02/102 (полиция). Или обратиться к волонтерам «Белой совы»: 8-932-32-39-911.

Фото:

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В Тюмени ищут женщину, не выходившую на связь с мая. Информацию об этом разместил в соцсетях поисковый отряд «Белая сова». «Тебетева Татьяна Петровна, 1984 г. р. С 20 мая не выходит на связь с родственниками. Была одета: не установлено», — говорится в ориентировке поисковиков. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Татьяне Петровне, просят позвонить по телефону 02/102 (полиция). Или обратиться к волонтерам «Белой совы»: 8-932-32-39-911.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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