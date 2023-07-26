В Тюмени ищут женщину, не выходившую на связь с мая. Фото

В Тюмени пропала Татьяна Тебетева

26 июля 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Женщина пропала в Тюмени в мае Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени ищут женщину, не выходившую на связь с мая. Информацию об этом разместил в соцсетях поисковый отряд «Белая сова». «Тебетева Татьяна Петровна, 1984 г. р. С 20 мая не выходит на связь с родственниками. Была одета: не установлено», — говорится в ориентировке поисковиков. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Татьяне Петровне, просят позвонить по телефону 02/102 (полиция). Или обратиться к волонтерам «Белой совы»: 8-932-32-39-911. Фото: поисковый отряд «Белая сова»

В Тюмени ищут женщину, не выходившую на связь с мая. Информацию об этом разместил в соцсетях поисковый отряд «Белая сова». «Тебетева Татьяна Петровна, 1984 г. р. С 20 мая не выходит на связь с родственниками. Была одета: не установлено», — говорится в ориентировке поисковиков. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Татьяне Петровне, просят позвонить по телефону 02/102 (полиция). Или обратиться к волонтерам «Белой совы»: 8-932-32-39-911.