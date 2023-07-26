Полковник Баранец предположил, что Шойгу договорится об обмене оружием с КНДР

27 июля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу может помочь КНДР увеличить флот, сказал Виктор Баранец Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в КНДР может закончиться переговорами о взаимных поставках вооружения. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, не исключив, что в схеме может принять участие Китай. «Если кто-то думает, что визит делегации во главе с Шойгу связан только с вежливостью и уважением к юбилею корейской победы, то он, конечно, глубоко ошибается. Я не побоюсь сказать, что в российско-северокорейских отношениях наступает исторический этап. Шойгу будет вести переговоры. Будет скрытая сторона, будет открытая сторона. Мы можем попросить боеприпасы у северокорейской армии, которая входит в пятерку крупнейших мира. У них гигантское количество неизрасходованных боеприпасов, которые полностью подходят под наши калибры. Нам они очень и очень пригодятся», — сказал Виктор Баранец. По его словам, сотрудничество ожидается на взаимовыгодных условиях. «Они могут у нас попросить атомные подводные лодки. У них сто лодок дизельных — это огромная флотилия. Но у них нет атомных подводных лодок. Они их не прочь получить», — отметил полковник в отставке. Он не исключил, что к данным переговорам может присоединиться Китай, который сможет поддерживать Россию через Северную Корею. «Именно в этот момент, когда прибыла делегация Шойгу в Пхеньян, туда же последовала очень внушительная делегация Китая. Я не исключаю, что здесь будет встречаться вот эта тройка: Пхеньян, Пекин, Москва. Очень возможно будет принята очень любопытная формула китайской помощи России через Северную Корею. Какие-то части оружия, беспилотников, снарядов, может быть, еще что-то будет передано Северной Корее, а северокорейцы нам потом передадут», — добавил военный обозреватель. Российская делегация во главе с Сергеем Шойгу отправилась в КНДР с 25 по 27 июля для участия в торжествах, посвященных юбилею победы корейского народа в войне 1950—1953 годов. Российский министр обороны широко оценил уровень встречи и запланированную программу. Обозреватель немецкой газеты Der Spiegel предположил, что поездка связана с налаживанием военного сотрудничества между странами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в КНДР может закончиться переговорами о взаимных поставках вооружения. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, не исключив, что в схеме может принять участие Китай. «Если кто-то думает, что визит делегации во главе с Шойгу связан только с вежливостью и уважением к юбилею корейской победы, то он, конечно, глубоко ошибается. Я не побоюсь сказать, что в российско-северокорейских отношениях наступает исторический этап. Шойгу будет вести переговоры. Будет скрытая сторона, будет открытая сторона. Мы можем попросить боеприпасы у северокорейской армии, которая входит в пятерку крупнейших мира. У них гигантское количество неизрасходованных боеприпасов, которые полностью подходят под наши калибры. Нам они очень и очень пригодятся», — сказал Виктор Баранец. По его словам, сотрудничество ожидается на взаимовыгодных условиях. «Они могут у нас попросить атомные подводные лодки. У них сто лодок дизельных — это огромная флотилия. Но у них нет атомных подводных лодок. Они их не прочь получить», — отметил полковник в отставке. Он не исключил, что к данным переговорам может присоединиться Китай, который сможет поддерживать Россию через Северную Корею. «Именно в этот момент, когда прибыла делегация Шойгу в Пхеньян, туда же последовала очень внушительная делегация Китая. Я не исключаю, что здесь будет встречаться вот эта тройка: Пхеньян, Пекин, Москва. Очень возможно будет принята очень любопытная формула китайской помощи России через Северную Корею. Какие-то части оружия, беспилотников, снарядов, может быть, еще что-то будет передано Северной Корее, а северокорейцы нам потом передадут», — добавил военный обозреватель. Российская делегация во главе с Сергеем Шойгу отправилась в КНДР с 25 по 27 июля для участия в торжествах, посвященных юбилею победы корейского народа в войне 1950—1953 годов. Российский министр обороны широко оценил уровень встречи и запланированную программу. Обозреватель немецкой газеты Der Spiegel предположил, что поездка связана с налаживанием военного сотрудничества между странами.