Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали переброску тысяч войск из резерва для главной фазы контрнаступления на запорожском направлении. Высокопоставленные чиновники США называют эту атаку большим испытанием. Об этом сообщают официальные лица Пентагона.
«Украина предприняла главный удар в своем контрнаступлении, перебрасывая тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых обучены и оснащены на Западе», — сообщают представители Пентагона. Их слова передает американская газета The New York Times. Официальные лица США добавляют, что операция продлится три недели и будет большим испытанием для ВСУ. Основной точкой наступления станет Запорожская область.
Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 26 июля сообщал, что ВСУ начали вторую волну контрнаступления. Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что контрнаступление идет медленнее, чем предполагалось, передает RT. По его словам, минные поля российской армии не дают продвигаться ВСУ.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали переброску тысяч войск из резерва для главной фазы контрнаступления на запорожском направлении. Высокопоставленные чиновники США называют эту атаку большим испытанием. Об этом сообщают официальные лица Пентагона. «Украина предприняла главный удар в своем контрнаступлении, перебрасывая тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых обучены и оснащены на Западе», — сообщают представители Пентагона. Их слова передает американская газета The New York Times. Официальные лица США добавляют, что операция продлится три недели и будет большим испытанием для ВСУ. Основной точкой наступления станет Запорожская область. Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 26 июля сообщал, что ВСУ начали вторую волну контрнаступления. Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что контрнаступление идет медленнее, чем предполагалось, передает RT. По его словам, минные поля российской армии не дают продвигаться ВСУ.