Рогов: ВС РФ отразили серьезное наступление ВСУ в Запорожье с тяжелой техникой 27 июля 2023 в 09:29 Размер текста - 17 + ВСУ потеряли более 21 танка на запорожском фронте, сообщил Владимир Рогов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы 26 июля разбили украинское подразделение 9АК, которое поддерживали танковые бригады. ВСУ пытались наступать на ореховском направлении запорожского фронта. Об этом сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Была подтверждена полная утрата боеспособности 9АК (которое наступало 26 июля на запорожском фронте — прим. URA.RU) и невозможность продолжения наступательных действий силами входящих в него подразделений <…> Для поддержки наступления было задействовано две танковые роты бронированной техники», — написал Рогов в своем telegram-канале . Он уточнил, что российские силы уничтожили не менее 21 танка и 14 БМП. Всего украинские силы потеряли 220 военных при попытке наступления. Ранее стало известно, что украинские силы 26 июля начали наступление в Запорожье, передает RT. По данным «Военной хроники», ВСУ зажаты между рубежом перехода в атаку и уничтоженной техникой. Рогов сообщил, что атака является второй волной контрнаступления. Российские силы 26 июля разбили украинское подразделение 9АК, которое поддерживали танковые бригады. ВСУ пытались наступать на ореховском направлении запорожского фронта. Об этом сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Была подтверждена полная утрата боеспособности 9АК (которое наступало 26 июля на запорожском фронте — прим. URA.RU) и невозможность продолжения наступательных действий силами входящих в него подразделений <…> Для поддержки наступления было задействовано две танковые роты бронированной техники», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, что российские силы уничтожили не менее 21 танка и 14 БМП. Всего украинские силы потеряли 220 военных при попытке наступления. Ранее стало известно, что украинские силы 26 июля начали наступление в Запорожье, передает RT. По данным «Военной хроники», ВСУ зажаты между рубежом перехода в атаку и уничтоженной техникой. Рогов сообщил, что атака является второй волной контрнаступления. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям