Мэрия в ЯНАО сливала госзаказы своим поставщикам

В Ноябрьске (ЯНАО) руководство предприятия «Дирекция муниципального контракта» заключало договоры с подрядчиком, нарушая антимонопольное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа.
«Руководство МКУ „Дирекции муниципального заказа“ подписало несколько договоров с одним и тем же подрядчиком в обход конкурентных процедур. Прокурор города возбудил административные дела», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.
Установлено, что решение по определению поставщика должно определяться путем аукциона. По результатам рассмотрения административных исков должностному лицу, допустившему нарушения, назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.
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