26 июля 2023
25 июля 2023

Мэрия в ЯНАО сливала госзаказы своим поставщикам

В Ноябрьске руководство МУП отдавало заказы поставщику в обход аукциона
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновник, заседание думы, руки, бумаги к совещанию, бумаги к заседанию, депутат
В Ноябрьске дирекция муниципального заказа определяла поставщика в обход аукциона Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) руководство предприятия «Дирекция муниципального контракта» заключало договоры с подрядчиком, нарушая антимонопольное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа.

«Руководство МКУ „Дирекции муниципального заказа“ подписало несколько договоров с одним и тем же подрядчиком в обход конкурентных процедур. Прокурор города возбудил административные дела», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

Установлено, что решение по определению поставщика должно определяться путем аукциона. По результатам рассмотрения административных исков должностному лицу, допустившему нарушения, назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

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В Ноябрьске (ЯНАО) руководство предприятия «Дирекция муниципального контракта» заключало договоры с подрядчиком, нарушая антимонопольное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «Руководство МКУ „Дирекции муниципального заказа“ подписало несколько договоров с одним и тем же подрядчиком в обход конкурентных процедур. Прокурор города возбудил административные дела», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Установлено, что решение по определению поставщика должно определяться путем аукциона. По результатам рассмотрения административных исков должностному лицу, допустившему нарушения, назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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