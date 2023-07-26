Экс-замгубернатора Пугин обвинил курганские власти в своем сроке за коррупцию

27 июля 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

Бывший замгубернатора Сергей Пугин вышел на свободу по УДО в мае Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший первый заместитель губернатора Курганской области Сергей Пугин считает, что его отправили в колонию за коррупцию из-за заинтересованности в этом представителей руководства региона. Об этом Пугин рассказал в интервью. «Те люди, которые считают, что они управляют или „владеют“ Курганской областью, были крайне заинтересованы в том, чтобы очернить прежнюю, уходящую команду управленцев. Второе — это личная неприязнь. <…> Уже при новом руководстве, я делал то, что и раньше, и делал так же хорошо. Но я никогда не скрывал свою точку зрения, говорил то, что считаю нужным. И это сильно не нравилось. Вот так все и началось», — объяснил Пугин в интервью изданию Уралполит.ру. Пугин также заявил, что никогда не брал взяток и не превышал полномочия. Он отметил, что обвинение в коррупции было построено на показаниях ранее судимого человека и его помощника. Также, по его словам, приговор был построен на «существенно противоречивых доказательствах». Пугина суд признал виновным в превышении должностных полномочий и получении взяток при строительстве соцобъектов по госконтракту в курганских селах Мальцево и Верхозино. Позже из обвинения убрали три эпизода, связанные со взятками. Экс-замгубернатора приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 1,96 млн рублей. В мае он вышел на свободу по УДО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший первый заместитель губернатора Курганской области Сергей Пугин считает, что его отправили в колонию за коррупцию из-за заинтересованности в этом представителей руководства региона. Об этом Пугин рассказал в интервью. «Те люди, которые считают, что они управляют или „владеют“ Курганской областью, были крайне заинтересованы в том, чтобы очернить прежнюю, уходящую команду управленцев. Второе — это личная неприязнь. <…> Уже при новом руководстве, я делал то, что и раньше, и делал так же хорошо. Но я никогда не скрывал свою точку зрения, говорил то, что считаю нужным. И это сильно не нравилось. Вот так все и началось», — объяснил Пугин в интервью изданию Уралполит.ру. Пугин также заявил, что никогда не брал взяток и не превышал полномочия. Он отметил, что обвинение в коррупции было построено на показаниях ранее судимого человека и его помощника. Также, по его словам, приговор был построен на «существенно противоречивых доказательствах». Пугина суд признал виновным в превышении должностных полномочий и получении взяток при строительстве соцобъектов по госконтракту в курганских селах Мальцево и Верхозино. Позже из обвинения убрали три эпизода, связанные со взятками. Экс-замгубернатора приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 1,96 млн рублей. В мае он вышел на свободу по УДО.