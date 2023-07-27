Эколог раскрыл детали мегапроекта, который проконтролирует Мишустин

Мишустин инспектировал экологизацию производств в Сибири

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проинспектировал реализацию экопроектов на заводах в Сибири Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Власти РФ не только развивают собственные технологии и производства, но и следят за тем, чтобы заводы были экологически безопасными. В результате реализации экопроектов на промышленных предприятиях в Сибири удалось остановить вымирание тундры и сделать воздух более чистым и безопасным. Так директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов прокомментировал итоги визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Надеждинский металлургический завод 27 июля.

«От выбросов диоксида серы в первую очередь страдала растительность, но теперь тундра восстановилась. Раньше с самолета можно было видеть огромное черное выжженное пятно в тундре вокруг Надеждинского завода. Теперь мы видим зеленую растительность непосредственно за забором предприятия. Это показывает, что руководство вкладывается в уменьшение загрязнения атмосферного воздуха», — отметил эколог.

«Серная программа», которая была презентована Мишустину на заводе, позволит прекратить выброс в атмосферу миллионов тонн загрязняющих газов. По словам Пукалова, это самый масштабный экологический проект за всю историю России с объемом финансирования 500 млрд рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил провести модернизацию Медного завода в ускоренном темпе Фото: Георгий Бергал © URA.RU

«Премьер неслучайно проявил интерес с программе, так как ее запуск позволит прекратить выброс в атмосферу миллиона тонн диоксида серы. Для сравнения — это больше, чем выхлопные газы всего автотранспорта Москвы. Любое металлургическое предприятие в первую очередь влияет на загрязнение атмосферного воздуха. Безусловно, „Норникель“ в России это мощнейший пример экологически ответственного подхода. Из старых заводов делают производства безопасные для людей, приносящие налоги, прибыли, которые снова пускаются в развитие», — сказал эксперт.

В ходе визита на металлургический завод Мишустин отметил, что реализация программы предоставляет возможность развития импортозамещения оборудования предприятия, а также создания технологии, делающей предприятия более экологичными. «Очень важно, что компания начала системно заниматься экологией и тем, что беспокоило людей», — отметил премьер.

В то же время Мишустин призвал руководство «Норникеля» ускорить экологическую модернизацию Медного завода. Планируется, что его реконструкция и экологическая модернизация позволит снизить объем выбросов до 90% в сравнении с уровнем 2015 года. Для выполнения программы в ускоренном темпе премьер призвал «Норникель» участвовать в правительственных стратегических сессиях и сотрудничать с дружественными странами.

Премьер-министр посетил Красноярский край в рамках большого турне по регионам Сибири и Дальнего Востока. Ранее развитие туристической отрасли обсудили на совещании в Горно-Алтайске, а в Улан-Удэ глава правительства осмотрел промышленные предприятия.