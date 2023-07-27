В Тобольске потратят сотни миллионов рублей на парк для молодежи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур по паркам. Екатеринбург, пара, парк, парк 50 лет влксм, объятие, прогулка в парке
В сквере установят качели, скамейки, детские площадки и трек для скейтеров и роллеров Фото:

Власти Тобольска (Тюменская область) начали поиск подрядчика для благоустройства «Сквера выпускников», которое обойдется бюджету почти в 215 миллионов рублей. Аукцион размещен на сайте госзакупок.

«Благоустройство объекта „Сквер Выпускников“, расположенного по адресу: Тобольск, 7 микрорайон, между СОШ №7 и „Гимназия имени Н.Д. Лицмана“, вдоль дома №9. Начальная цена: 214 686 289 рублей», — говорится в условиях закупки.

За эти деньги подрядчику предстоит выполнить работы по преображению сквера. На его территории появятся две детские площадки с разделением по возрастам. Также обустроят памп-трек для катания на велосипедах, самокатах и скейтбордах. Отдельные зоны подготовят для проведения последнего звонка, городских линеек и прочих школьных мероприятий.

«На территории сквера устанавливаются скамейки, навесы, шезлонги, городские качели и общественные туалеты. С целью снижения воздействия проникающего шума от игровых площадок, мероприятий и парковки, предусмотрено использование шумозащитных свойств рельефа местности и посадки зеленых насаждений», — говорится в проектной документации.

В сквере также будут кафе и велопрокат. Закончить работы подрядчик должен до ноября 2024 года.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Тобольска (Тюменская область) начали поиск подрядчика для благоустройства «Сквера выпускников», которое обойдется бюджету почти в 215 миллионов рублей. Аукцион размещен на сайте госзакупок. «Благоустройство объекта „Сквер Выпускников“, расположенного по адресу: Тобольск, 7 микрорайон, между СОШ №7 и „Гимназия имени Н.Д. Лицмана“, вдоль дома №9. Начальная цена: 214 686 289 рублей», — говорится в условиях закупки. За эти деньги подрядчику предстоит выполнить работы по преображению сквера. На его территории появятся две детские площадки с разделением по возрастам. Также обустроят памп-трек для катания на велосипедах, самокатах и скейтбордах. Отдельные зоны подготовят для проведения последнего звонка, городских линеек и прочих школьных мероприятий. «На территории сквера устанавливаются скамейки, навесы, шезлонги, городские качели и общественные туалеты. С целью снижения воздействия проникающего шума от игровых площадок, мероприятий и парковки, предусмотрено использование шумозащитных свойств рельефа местности и посадки зеленых насаждений», — говорится в проектной документации. В сквере также будут кафе и велопрокат. Закончить работы подрядчик должен до ноября 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...