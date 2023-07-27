В Тобольске потратят сотни миллионов рублей на парк для молодежи

27 июля 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

В сквере установят качели, скамейки, детские площадки и трек для скейтеров и роллеров Фото: Размик Закарян © URA.RU Власти Тобольска (Тюменская область) начали поиск подрядчика для благоустройства «Сквера выпускников», которое обойдется бюджету почти в 215 миллионов рублей. Аукцион размещен на сайте госзакупок. «Благоустройство объекта „Сквер Выпускников“, расположенного по адресу: Тобольск, 7 микрорайон, между СОШ №7 и „Гимназия имени Н.Д. Лицмана“, вдоль дома №9. Начальная цена: 214 686 289 рублей», — говорится в условиях закупки. За эти деньги подрядчику предстоит выполнить работы по преображению сквера. На его территории появятся две детские площадки с разделением по возрастам. Также обустроят памп-трек для катания на велосипедах, самокатах и скейтбордах. Отдельные зоны подготовят для проведения последнего звонка, городских линеек и прочих школьных мероприятий. «На территории сквера устанавливаются скамейки, навесы, шезлонги, городские качели и общественные туалеты. С целью снижения воздействия проникающего шума от игровых площадок, мероприятий и парковки, предусмотрено использование шумозащитных свойств рельефа местности и посадки зеленых насаждений», — говорится в проектной документации. В сквере также будут кафе и велопрокат. Закончить работы подрядчик должен до ноября 2024 года.

Власти Тобольска (Тюменская область) начали поиск подрядчика для благоустройства «Сквера выпускников», которое обойдется бюджету почти в 215 миллионов рублей. Аукцион размещен на сайте госзакупок. «Благоустройство объекта „Сквер Выпускников“, расположенного по адресу: Тобольск, 7 микрорайон, между СОШ №7 и „Гимназия имени Н.Д. Лицмана“, вдоль дома №9. Начальная цена: 214 686 289 рублей», — говорится в условиях закупки. За эти деньги подрядчику предстоит выполнить работы по преображению сквера. На его территории появятся две детские площадки с разделением по возрастам. Также обустроят памп-трек для катания на велосипедах, самокатах и скейтбордах. Отдельные зоны подготовят для проведения последнего звонка, городских линеек и прочих школьных мероприятий. «На территории сквера устанавливаются скамейки, навесы, шезлонги, городские качели и общественные туалеты. С целью снижения воздействия проникающего шума от игровых площадок, мероприятий и парковки, предусмотрено использование шумозащитных свойств рельефа местности и посадки зеленых насаждений», — говорится в проектной документации. В сквере также будут кафе и велопрокат. Закончить работы подрядчик должен до ноября 2024 года.