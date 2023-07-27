В соцсетях появилось фото Пригожина на саммите «Россия — Африка» в Петербурге

27 июля 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

В соцсетях опубликовали фото, где Евгений Пригожин стоит рядом с послом ЦАР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка» В соцсетях появилось фото, на котором основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин стоит рядом с послом Центральноафриканской республики в России Леоном Додону на саммите «Россия—Африка» в Санкт-Петербурге. Впервые оно было опубликовано главой «Русского дома» в ЦАР Дмитрием Сытым. «Господин посол поделился со мной первыми фотографиями саммита Россия-Африка. Мы видим знакомые лица», — написал Дмитрий Сытый у себя в соцсетях и прикрепил фото с Пригожиным и африканским послом. До этого о судьбе главы ЧВК после военного мятежа в России ничего не было известно. В ночь на 24 июня Пригожин обвинил Минобороны в ударе по позициям бойцов ЧВК «Вагнер» и начал вооруженный мятеж. В ведомстве его заявления опровергли. К вечеру президент Белоруссии Александр Лукашенко убедил его остановить восстание. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин будет отправлен на территорию республики. После этого информации о местонахождении бизнесмена не было, однако Лукашенко говорил, что глава «Вагнера» находится в Петербурге. Тем временем, после попытки мятежа Пригожина нет никаких сведений и о том, где находится замкомандующего Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, который отвечал за взаимодействие российской армии с ЧВК «Вагнер». В сети распространялись слухи, что он был в курсе восстания, устроенного бизнесменом. В СМИ писали, что генерал находится в СИЗО Лефортово. Ряд же других СМИ писал, что Суровикин взял паузу после громких событий и скоро вновь вернется в публичное пространство. Официальные лица утверждают, что замкомандующего находится в отпуске. Однако экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России) усомнился в этой версии. По его словам, Суровикин, находясь на отдыхе, не поздравил с днем рождения своих жену и дочь и вообще никак не связывался с ними. Фото: страница Дмитрия Сытого в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В соцсетях появилось фото, на котором основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин стоит рядом с послом Центральноафриканской республики в России Леоном Додону на саммите «Россия—Африка» в Санкт-Петербурге. Впервые оно было опубликовано главой «Русского дома» в ЦАР Дмитрием Сытым. «Господин посол поделился со мной первыми фотографиями саммита Россия-Африка. Мы видим знакомые лица», — написал Дмитрий Сытый у себя в соцсетях и прикрепил фото с Пригожиным и африканским послом. До этого о судьбе главы ЧВК после военного мятежа в России ничего не было известно. В ночь на 24 июня Пригожин обвинил Минобороны в ударе по позициям бойцов ЧВК «Вагнер» и начал вооруженный мятеж. В ведомстве его заявления опровергли. К вечеру президент Белоруссии Александр Лукашенко убедил его остановить восстание. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин будет отправлен на территорию республики. После этого информации о местонахождении бизнесмена не было, однако Лукашенко говорил, что глава «Вагнера» находится в Петербурге. Тем временем, после попытки мятежа Пригожина нет никаких сведений и о том, где находится замкомандующего Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, который отвечал за взаимодействие российской армии с ЧВК «Вагнер». В сети распространялись слухи, что он был в курсе восстания, устроенного бизнесменом. В СМИ писали, что генерал находится в СИЗО Лефортово. Ряд же других СМИ писал, что Суровикин взял паузу после громких событий и скоро вновь вернется в публичное пространство. Официальные лица утверждают, что замкомандующего находится в отпуске. Однако экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России) усомнился в этой версии. По его словам, Суровикин, находясь на отдыхе, не поздравил с днем рождения своих жену и дочь и вообще никак не связывался с ними.