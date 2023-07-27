27 июля 2023

Главы ХМАО и Пермского края обсудили реализацию партнерского соглашения

Губернаторы Комарова и Махонин на форуме «Россия — Африка» обсудили соглашение о сотрудничестве
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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, комарова наталья
Главы регионов проверили рабочую встречу на форуме «Россия — Африка» Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудили реализацию соглашения о сотрудничестве между регионами. Пресс-служба окружного правительства сообщает, что главы проверили рабочую встречу на форуме «Россия — Африка».

«В Санкт-Петербурге 27—28 июля проходит <…> форум „Россия — Африка“, в котором принимает участие губернатор Наталья Комарова. Программа главы региона началась с рабочей встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Стороны обсудили ход реализации соглашения о сотрудничестве, которое главы регионов заключили на полях Международной промышленной выставки „Иннопром“ 4 июля 2022 года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства ХМАО.

Комарова рассказала о результатах взаимодействиях регионов. Она сообщила, что в этом году планируется ввести в эксплуатацию все объекты строящегося в Когалыме филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета.

Махонин, в свою очередь, отметил, что сотрудничество регионов способствует обмену опытом между предприятиями ключевых отраслей экономики. Кроме того, оно укрепляет промышленно-экономические связи.

Ранее сообщалось, что губернатор ХМАО Наталья Комарова на форуме «Россия — Африка» рассказалась о планах международного сотрудничества с государствами континента. Оно коснется продовольственной сферы, нефтегазодобычи, геологоразведки.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудили реализацию соглашения о сотрудничестве между регионами. Пресс-служба окружного правительства сообщает, что главы проверили рабочую встречу на форуме «Россия — Африка». «В Санкт-Петербурге 27—28 июля проходит <…> форум „Россия — Африка“, в котором принимает участие губернатор Наталья Комарова. Программа главы региона началась с рабочей встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Стороны обсудили ход реализации соглашения о сотрудничестве, которое главы регионов заключили на полях Международной промышленной выставки „Иннопром“ 4 июля 2022 года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства ХМАО. Комарова рассказала о результатах взаимодействиях регионов. Она сообщила, что в этом году планируется ввести в эксплуатацию все объекты строящегося в Когалыме филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета. Махонин, в свою очередь, отметил, что сотрудничество регионов способствует обмену опытом между предприятиями ключевых отраслей экономики. Кроме того, оно укрепляет промышленно-экономические связи. Ранее сообщалось, что губернатор ХМАО Наталья Комарова на форуме «Россия — Африка» рассказалась о планах международного сотрудничества с государствами континента. Оно коснется продовольственной сферы, нефтегазодобычи, геологоразведки.
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