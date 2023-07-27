В ЯНАО по вине начальников едва не сгорел сварщик

В Пуровском районе ЯНАО на нефтегазовом промысле едва не сгорел сварщик, которому руководство выдало техническое задание, не соответствующее требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.
«В октябре 2022 года подрядной организацией выполнялись сварочные работы на объекте нефтегазового промысла в Пуровском районе. Начальник и мастер цеха проигнорировали факт, что проведение огневых работ запрещено при наличии избыточного давления в оборудовании, и выдали задание электрогазосварщику. В результате произошел пожар на узле запорной арматуры, электросварщик получил ожоги», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.
Руководство признано виновным в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. Суд назначил виновным штраф в размере 200 тысяч рублей каждому.
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