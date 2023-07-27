В ЯНАО по вине начальников едва не сгорел сварщик

28 июля 2023 в 09:36 Размер текста - 17 +

В Пуровском районе сварщик получил ожоги из-за задания, выданного руководством Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пуровском районе ЯНАО на нефтегазовом промысле едва не сгорел сварщик, которому руководство выдало техническое задание, не соответствующее требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В октябре 2022 года подрядной организацией выполнялись сварочные работы на объекте нефтегазового промысла в Пуровском районе. Начальник и мастер цеха проигнорировали факт, что проведение огневых работ запрещено при наличии избыточного давления в оборудовании, и выдали задание электрогазосварщику. В результате произошел пожар на узле запорной арматуры, электросварщик получил ожоги», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. Руководство признано виновным в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. Суд назначил виновным штраф в размере 200 тысяч рублей каждому.

В Пуровском районе ЯНАО на нефтегазовом промысле едва не сгорел сварщик, которому руководство выдало техническое задание, не соответствующее требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В октябре 2022 года подрядной организацией выполнялись сварочные работы на объекте нефтегазового промысла в Пуровском районе. Начальник и мастер цеха проигнорировали факт, что проведение огневых работ запрещено при наличии избыточного давления в оборудовании, и выдали задание электрогазосварщику. В результате произошел пожар на узле запорной арматуры, электросварщик получил ожоги», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. Руководство признано виновным в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. Суд назначил виновным штраф в размере 200 тысяч рублей каждому.