27 июля 2023

Курганцы создали петицию за сохранение горнолыжного центра. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с ИП Райдер 45 Заевым Николаем. Курган , сноуборд, райдер 45
Петиция размещена на сайте партии «Новые люди» Фото:

Курганцы написали петицию за сохранение единственного горнолыжного комплекса в Курганской области, который требуют снести, так как он находится на федеральной земле. Петиция адресована губернатору региона Вадиму Шумкову и опубликована на сайте партии «Новые люди».

«Поддержим сохранение горнолыжного спорта в Курганской области. Очень хочется надеяться, что те, от кого это зависит, сохранят для детей и молодежи этот замечательный объект. В поддержку воистину социально значимого и несомненно нужного спортивного объекта „Райдер 45“, если вы согласны, нужно подписать петицию», — говорится в тексте петиции.

Если петиция наберет 5 000 подписей, проблемой займется один из депутатов Госдумы от партии «Новые люди». На момент публикации новости петиция набрала менее 100 голосов.

Ранее URA.RU писало, что в Арбитражный суд Курганской области поступил иск с требованием изъять у предпринимателя Николая Заева земельный участок площадью более 20 га в селе Лесниково и передать его Курганскому госуниверситету. На этом участке расположен горнолыжный комплекс «Райдер 45», открытый в 2016 году. Ранее земля числилась за сельхозакадемией, которая в ноябре 2022 года стала филиалом КГУ. В июле в Кургане прошли одиночные пикеты против закрытия горнолыжного центра. Предприниматель Николай Заев показал URA.RU комплекс, отметив, что будет бороться за его сохранение. По данным управления физкультуры и спорта Курганской области, строение на земельном участке возведено самовольно.

Курганцы начали рассылать друг другу в соцсетях ссылку на петицию за сохранение горнолыжного центра «Райдер 45»
Курганцы начали рассылать друг другу в соцсетях ссылку на петицию за сохранение горнолыжного центра «Райдер 45»
Текст петиции за сохранение горнолыжного комплекса «Райдер 45»
Текст петиции за сохранение горнолыжного комплекса «Райдер 45»
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Курганцы написали петицию за сохранение единственного горнолыжного комплекса в Курганской области, который требуют снести, так как он находится на федеральной земле. Петиция адресована губернатору региона Вадиму Шумкову и опубликована на сайте партии «Новые люди». «Поддержим сохранение горнолыжного спорта в Курганской области. Очень хочется надеяться, что те, от кого это зависит, сохранят для детей и молодежи этот замечательный объект. В поддержку воистину социально значимого и несомненно нужного спортивного объекта „Райдер 45“, если вы согласны, нужно подписать петицию», — говорится в тексте петиции. Если петиция наберет 5 000 подписей, проблемой займется один из депутатов Госдумы от партии «Новые люди». На момент публикации новости петиция набрала менее 100 голосов. Ранее URA.RU писало, что в Арбитражный суд Курганской области поступил иск с требованием изъять у предпринимателя Николая Заева земельный участок площадью более 20 га в селе Лесниково и передать его Курганскому госуниверситету. На этом участке расположен горнолыжный комплекс «Райдер 45», открытый в 2016 году. Ранее земля числилась за сельхозакадемией, которая в ноябре 2022 года стала филиалом КГУ. В июле в Кургане прошли одиночные пикеты против закрытия горнолыжного центра. Предприниматель Николай Заев показал URA.RU комплекс, отметив, что будет бороться за его сохранение. По данным управления физкультуры и спорта Курганской области, строение на земельном участке возведено самовольно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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