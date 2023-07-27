27 июля 2023

В ЯНАО нашли тело парапланериста, пропавшего год назад. Видео

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В ЯНАО нашли тело с металлоконструкцией от параплана Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) на слиянии рек Седэ-Яхи и Ево-Яхи спасатели достали из воды тело, на котором обнаружены элементы параплана. По предварительным данным, это останки пропавшего год назад парапланериста, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного следственного комитета.

«Проводится доследственная проверка по обнаружению тела с металлоконструкцией от летательного аппарата. После завершения проверки и судебно-криминалистической экспертизы станет ясно, тот ли это парапланерист, что пропал год назад», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО корреспонденту агентства.

Тело было обнаружено утром 28 июля, потребовалось несколько часов, чтобы достать его из воды. Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа.

Ранее URA.RU рассказало, что 18 мая 2022 года парапланерист из Нового Уренгоя упал в реку Седэ-Яха. Его тело разыскивали с помощью водолазов, после к поискам подключили дроны. Власти прекратили поиски пропавшего парапланериста 11 июня, спустя почти месяц после его пропажи.

Видео: СУ СКР по ЯНАО

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В Новом Уренгое (ЯНАО) на слиянии рек Седэ-Яхи и Ево-Яхи спасатели достали из воды тело, на котором обнаружены элементы параплана. По предварительным данным, это останки пропавшего год назад парапланериста, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного следственного комитета. «Проводится доследственная проверка по обнаружению тела с металлоконструкцией от летательного аппарата. После завершения проверки и судебно-криминалистической экспертизы станет ясно, тот ли это парапланерист, что пропал год назад», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО корреспонденту агентства. Тело было обнаружено утром 28 июля, потребовалось несколько часов, чтобы достать его из воды. Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа. Ранее URA.RU рассказало, что 18 мая 2022 года парапланерист из Нового Уренгоя упал в реку Седэ-Яха. Его тело разыскивали с помощью водолазов, после к поискам подключили дроны. Власти прекратили поиски пропавшего парапланериста 11 июня, спустя почти месяц после его пропажи. Видео: СУ СКР по ЯНАО
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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