В Кургане перекроют еще один участок улицы Коли Мяготина

28 июля 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

В Кургане перекрыли движение на участке улицы Коли Мяготина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане перекроют участок дороги на улице Коли Мяготина. Об этом сообщается на сайте компании «Водный Союз». «Начиная с сегодняшнего дня подрядная организация „Водного Союза“ заходит на новый участок ул. К. Мяготина: от ул. 1 Мая до ул. С. Батора. Реконструкция сетей канализации диаметром 600 мм потребует полного закрытия движения автотранспорта с 28 июля по 10 сентября текущего года на участке от жилого дома №57 до дома №75», — указано на сайте компании. Сообщается, что на улице Коли Мяготина идут масштабные ремонтные работы. По информации с сайта «Водного Союза» завершена реконструкция коллектора на участке от улице Пролетарской до улицы 1 Мая. Ранее URA.RU писало, что курганским водителям придется менять маршрут из-за перекрытой улицы. В городе перекрыли для движения участок дороги по улице Дзержинского.

В Кургане перекроют участок дороги на улице Коли Мяготина. Об этом сообщается на сайте компании «Водный Союз». «Начиная с сегодняшнего дня подрядная организация „Водного Союза“ заходит на новый участок ул. К. Мяготина: от ул. 1 Мая до ул. С. Батора. Реконструкция сетей канализации диаметром 600 мм потребует полного закрытия движения автотранспорта с 28 июля по 10 сентября текущего года на участке от жилого дома №57 до дома №75», — указано на сайте компании. Сообщается, что на улице Коли Мяготина идут масштабные ремонтные работы. По информации с сайта «Водного Союза» завершена реконструкция коллектора на участке от улице Пролетарской до улицы 1 Мая. Ранее URA.RU писало, что курганским водителям придется менять маршрут из-за перекрытой улицы. В городе перекрыли для движения участок дороги по улице Дзержинского.