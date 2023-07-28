В Кургане перекроют еще один участок улицы Коли Мяготина

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9 мая. Курган, запрет, дорожный знак, 9 мая
В Кургане перекрыли движение на участке улицы Коли Мяготина Фото:

В Кургане перекроют участок дороги на улице Коли Мяготина. Об этом сообщается на сайте компании «Водный Союз».

«Начиная с сегодняшнего дня подрядная организация „Водного Союза“ заходит на новый участок ул. К. Мяготина: от ул. 1 Мая до ул. С. Батора. Реконструкция сетей канализации диаметром 600 мм потребует полного закрытия движения автотранспорта с 28 июля по 10 сентября текущего года на участке от жилого дома №57 до дома №75», — указано на сайте компании.

Сообщается, что на улице Коли Мяготина идут масштабные ремонтные работы. По информации с сайта «Водного Союза» завершена реконструкция коллектора на участке от улице Пролетарской до улицы 1 Мая.

Ранее URA.RU писало, что курганским водителям придется менять маршрут из-за перекрытой улицы. В городе перекрыли для движения участок дороги по улице Дзержинского.

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В Кургане перекроют участок дороги на улице Коли Мяготина. Об этом сообщается на сайте компании «Водный Союз». «Начиная с сегодняшнего дня подрядная организация „Водного Союза“ заходит на новый участок ул. К. Мяготина: от ул. 1 Мая до ул. С. Батора. Реконструкция сетей канализации диаметром 600 мм потребует полного закрытия движения автотранспорта с 28 июля по 10 сентября текущего года на участке от жилого дома №57 до дома №75», — указано на сайте компании. Сообщается, что на улице Коли Мяготина идут масштабные ремонтные работы. По информации с сайта «Водного Союза» завершена реконструкция коллектора на участке от улице Пролетарской до улицы 1 Мая. Ранее URA.RU писало, что курганским водителям придется менять маршрут из-за перекрытой улицы. В городе перекрыли для движения участок дороги по улице Дзержинского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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