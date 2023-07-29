Пермские ветераны показали работу ПВО в Ростовской области. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, стрельба, пво, stock, сбойка
ВСУ атаковали Ростовскую область 28 июля Фото:
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В Таганроге взорвалась ракета

Пермяки, принимавшие участие в боевых действиях на территории Украины, опубликовали видео, на котором показана работа российской системы ПВО в Ростовской области. Кадры появились в telegram-канале «Прикамские витязи». Авторы канала отметили, что ролик им предоставил житель пострадавшего региона от теракта ВСУ.

«Кадры от нашего подписчика. ПВО работает в окрестностях Ростова», — пояснили прикамские бойцы.

Ростовская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. 28 июля в Азовском районе региона системы ПВО отразили удар ракетой стороны Украины.

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Пермяки, принимавшие участие в боевых действиях на территории Украины, опубликовали видео, на котором показана работа российской системы ПВО в Ростовской области. Кадры появились в telegram-канале «Прикамские витязи». Авторы канала отметили, что ролик им предоставил житель пострадавшего региона от теракта ВСУ. «Кадры от нашего подписчика. ПВО работает в окрестностях Ростова», — пояснили прикамские бойцы. Ростовская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. 28 июля в Азовском районе региона системы ПВО отразили удар ракетой стороны Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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