Пермские ветераны показали работу ПВО в Ростовской области. Видео

29 июля 2023 в 04:10 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали Ростовскую область 28 июля Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета В Таганроге взорвалась ракета Пермяки, принимавшие участие в боевых действиях на территории Украины, опубликовали видео, на котором показана работа российской системы ПВО в Ростовской области. Кадры появились в telegram-канале «Прикамские витязи». Авторы канала отметили, что ролик им предоставил житель пострадавшего региона от теракта ВСУ. «Кадры от нашего подписчика. ПВО работает в окрестностях Ростова», — пояснили прикамские бойцы. Ростовская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. 28 июля в Азовском районе региона системы ПВО отразили удар ракетой стороны Украины.

Пермяки, принимавшие участие в боевых действиях на территории Украины, опубликовали видео, на котором показана работа российской системы ПВО в Ростовской области. Кадры появились в telegram-канале «Прикамские витязи». Авторы канала отметили, что ролик им предоставил житель пострадавшего региона от теракта ВСУ. «Кадры от нашего подписчика. ПВО работает в окрестностях Ростова», — пояснили прикамские бойцы. Ростовская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. 28 июля в Азовском районе региона системы ПВО отразили удар ракетой стороны Украины.