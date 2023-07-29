ВСУ атаковали Ростовскую область 28 июля
новость из сюжетаВ Таганроге взорвалась ракета
Пермяки, принимавшие участие в боевых действиях на территории Украины, опубликовали видео, на котором показана работа российской системы ПВО в Ростовской области. Кадры появились в telegram-канале «Прикамские витязи». Авторы канала отметили, что ролик им предоставил житель пострадавшего региона от теракта ВСУ.
«Кадры от нашего подписчика. ПВО работает в окрестностях Ростова», — пояснили прикамские бойцы.
Ростовская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. 28 июля в Азовском районе региона системы ПВО отразили удар ракетой стороны Украины.
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