В деле Милашиной и Немова появился новый потерпевший

Водитель такси признан потерпевшим по делу Немова и Милашиной

29 июля 2023 в 05:03 Размер текста - 17 +

Причастные к преступлению пока не установлены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В деле о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне появился новый пострадавший, им стал водитель такси. Об этом сообщили в Федеральной палате адвокатов (ФПА). «Потерпевшим признан водитель такси, на котором адвокат и журналистка ехали из аэропорта в суд», — пояснили в пресс-службе ФПА, передают «Ведомости». В издании отмечают, что к делу о нападении на Милашину и Немова прибавили еще шесть уголовных статьей. Все они соединены в одно дело. На Милашину и Немова напали в Чеченской Республике 4 июля. Они приехали на оглашение приговора по делу Заремы Мусаевой. Неизвестные избили их у выхода из аэропорта. Глава региона Рамзан Кадыров приказал провести расследование и найти преступников. По словам Милашиной, злоумышленники нападали на нее не впервые.

В деле о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне появился новый пострадавший, им стал водитель такси. Об этом сообщили в Федеральной палате адвокатов (ФПА). «Потерпевшим признан водитель такси, на котором адвокат и журналистка ехали из аэропорта в суд», — пояснили в пресс-службе ФПА, передают «Ведомости». В издании отмечают, что к делу о нападении на Милашину и Немова прибавили еще шесть уголовных статьей. Все они соединены в одно дело. На Милашину и Немова напали в Чеченской Республике 4 июля. Они приехали на оглашение приговора по делу Заремы Мусаевой. Неизвестные избили их у выхода из аэропорта. Глава региона Рамзан Кадыров приказал провести расследование и найти преступников. По словам Милашиной, злоумышленники нападали на нее не впервые.