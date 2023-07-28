28 июля 2023

В деле Милашиной и Немова появился новый потерпевший

Водитель такси признан потерпевшим по делу Немова и Милашиной
© Служба новостей «URA.RU»
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Причастные к преступлению пока не установлены Фото:

В деле о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне появился новый пострадавший, им стал водитель такси. Об этом сообщили в Федеральной палате адвокатов (ФПА).

«Потерпевшим признан водитель такси, на котором адвокат и журналистка ехали из аэропорта в суд», — пояснили в пресс-службе ФПА, передают «Ведомости». В издании отмечают, что к делу о нападении на Милашину и Немова прибавили еще шесть уголовных статьей. Все они соединены в одно дело.

На Милашину и Немова напали в Чеченской Республике 4 июля. Они приехали на оглашение приговора по делу Заремы Мусаевой. Неизвестные избили их у выхода из аэропорта. Глава региона Рамзан Кадыров приказал провести расследование и найти преступников. По словам Милашиной, злоумышленники нападали на нее не впервые.

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В деле о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне появился новый пострадавший, им стал водитель такси. Об этом сообщили в Федеральной палате адвокатов (ФПА). «Потерпевшим признан водитель такси, на котором адвокат и журналистка ехали из аэропорта в суд», — пояснили в пресс-службе ФПА, передают «Ведомости». В издании отмечают, что к делу о нападении на Милашину и Немова прибавили еще шесть уголовных статьей. Все они соединены в одно дело. На Милашину и Немова напали в Чеченской Республике 4 июля. Они приехали на оглашение приговора по делу Заремы Мусаевой. Неизвестные избили их у выхода из аэропорта. Глава региона Рамзан Кадыров приказал провести расследование и найти преступников. По словам Милашиной, злоумышленники нападали на нее не впервые.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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