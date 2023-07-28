28 июля 2023

В Кургане пожарные тушат огонь в здании на улице Промышленной

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
Пожарные тушат в Кургане огонь в здании на улице Промышленной Фото:

Пожарные в Кургане продолжают тушить огонь в здании на улице Промышленной, 4. Информация об этом опубликована в telegram-канале ГУ МЧС по Курганской области.

«Пожар в здании на улице Промышленной, 4 удалось остановить 29 июля в 8 часов 13 минут. Ликвидация пожара продолжается. Погибших и пострадавших нет», — говорится в посте.

По данным спасателей, огонь охватил кровлю и мансарду производственного здания на площади 800 квадратных метров. Пожар тушат 33 сотрудника МЧС, задействованы девять единиц техники.

Ранее корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС России по Курганской области, чтобы уточнить причины пожара на улице Промышленной, 4 в Кургане. Ответ ожидается.

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Пожарные в Кургане продолжают тушить огонь в здании на улице Промышленной, 4. Информация об этом опубликована в telegram-канале ГУ МЧС по Курганской области. «Пожар в здании на улице Промышленной, 4 удалось остановить 29 июля в 8 часов 13 минут. Ликвидация пожара продолжается. Погибших и пострадавших нет», — говорится в посте. По данным спасателей, огонь охватил кровлю и мансарду производственного здания на площади 800 квадратных метров. Пожар тушат 33 сотрудника МЧС, задействованы девять единиц техники. Ранее корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС России по Курганской области, чтобы уточнить причины пожара на улице Промышленной, 4 в Кургане. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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