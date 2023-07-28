В Кургане пожарные тушат огонь в здании на улице Промышленной

Пожарные в Кургане продолжают тушить огонь в здании на улице Промышленной, 4. Информация об этом опубликована в telegram-канале ГУ МЧС по Курганской области.
«Пожар в здании на улице Промышленной, 4 удалось остановить 29 июля в 8 часов 13 минут. Ликвидация пожара продолжается. Погибших и пострадавших нет», — говорится в посте.
По данным спасателей, огонь охватил кровлю и мансарду производственного здания на площади 800 квадратных метров. Пожар тушат 33 сотрудника МЧС, задействованы девять единиц техники.
Ранее корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС России по Курганской области, чтобы уточнить причины пожара на улице Промышленной, 4 в Кургане. Ответ ожидается.
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